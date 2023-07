Un conocido socialista andaluz dijo, hace ya algunos años que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió y, la verdad, es que no le faltaba razón al hombre; desde que la izquierda alcanzó el poder, España está tan desfigurada como el rostro de un boxeador tras acabar un combate. Uno de los “golpes” que más ha contribuido a que ni los españoles reconozcamos a nuestro propio país es el que los socialistas primero y los conservadores después, han propinado al sistema educativo.

Antes, la educación era el medio que teníamos los pobres para ascender en la escala social. El estado proporcionaba los recursos para que cualquier joven medianamente inteligente pudiese con su esfuerzo y dedicación adquirir los conocimientos que desgraciadamente no pudieron alcanzar sus padres y que les permitían aspirar a profesiones y trabajos para los que, en principio, no estaban destinados. Entonces los títulos concedidos en la enseñanza pública valían más que los de la privada, porque el nivel de exigencia era mayor, tanto para los alumnos como para el profesorado y lo habitual era que, además de los “niños-bien”, a los colegios privados fuesen quienes no eran capaces de aprobar en los públicos (en el caso de los alumnos) ni de sacar plaza en las oposiciones (en el caso de los profesores). Ahora, la enseñanza pública en lugar de garantizar la igualdad de oportunidades lo que asegura es la igualdad de resultados, es decir, que ninguno de los niños que pase por ella aprenda nada. El sistema es sencillo: a los alumnos no se les exige que se esfuercen en el estudio y los maestros, en vez de ser transmisores de conocimiento, ejercen de cuidadores de guardería. Las nuevas fórmulas educativas no le dan importancia a aprobar o suspender y la consecuencia de esta desidia es que la mayoría de los niños terminan su período de educación obligatoria siendo analfabetos funcionales.

Desde la LOGSE las reformas educativas se han ido sucediendo casi al mismo ritmo que los gobiernos y, por lo general, cada una peor que la anterior hasta llegar a la LOMLOE un engendro pseudo-pedagógico redactado en una jerga incomprensible que recuerda a la neolengua orwelliana de 1984. El mérito, el esfuerzo y la excelencia quedan sepultados bajo una montaña de “proyectos interdisciplinarios”, “situaciones de aprendizaje” o evoluciones de diagnóstico”, es decir, una hiperburocratización del sistema educativo que abruma a los profesores con el papeleo, la recolección de datos y las programaciones irreales. El conocimiento de la historia, las matemáticas o el lenguaje quedan supeditados al adoctrinamiento político y social ya que: “el alumno debe prepararse para enfrentarse a los retos del siglo XXI” que, a lo que se ve, son aquí distintos de los de China, Finlandia o Singapur (países punteros en cuanto a la formación de sus alumnos). Lo que sin duda si consigue la LOMLOE es desquiciar a los docentes y ayudar a moldear una futura sociedad de gilipollas.