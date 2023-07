Afinales del XIX Argentina era el país más rico de Sudamérica y durante la I Guerra Mundial llegó a ser el séptimo más rico del mundo merced a sus exportaciones de carne, lana y trigo. Al igual que los Estados Unidos, el territorio bañado por el Río de la Plata estaba bendecido por todo tipo de dones naturales y pronto se convirtió en tierra de promisión para inmigrantes (en especial españoles e italianos) al punto que Buenos Aires competía con Nueva York en cuanto a la recepción de extranjeros en busca de fortuna. Sin embargo, la concatenación de unos gobiernos tan calamitosos como corruptos trufados con unos cuantos golpes de estado lastró irremediablemente hacia el abismo a un país destinado en principio a ser una potencia mundial. La mayoría de gobiernos apostaron por el estatismo redistributivo, esto es, en vez de que la gente dispusiese de su dinero, era el estado el que lo expropiaba para darle un destino (supuestamente) más inteligente o más justo.

A lomos del peronismo, los argentinos se apartaron de la senda liberal y abrazaron un régimen basado en el intervencionismo y la asistencia social y, como una y otra vez se encarga de demostrar la historia, el sistema demostró su eficacia para arruinar a naciones en su día prósperas como Venezuela, Bolivia o la propia Argentina. Una pobreza creciente, la vida pública sumida en un lodazal de corrupción, la seguridad jurídica convertida en una broma y la demagogia dirigiendo a un pueblo anestesiado por las subvenciones e incapaz de ponerse de acuerdo e incluso de observar sus propias leyes.

Desafortunadamente España presenta inquietantes coincidencias con el modelo argentino. Nos hemos acostumbrado a la falta de respeto por las instituciones, al acoso a la justicia y al impune ninguneo de sentencias y resoluciones, a la pérdida de seguridad jurídica de los ciudadanos, a la obscena proliferación de prebendas y subvenciones que compran votos y voluntades y, en fin, a la infantilización de un pueblo que permanece impasible ante el intento de romper la nación (al punto de, por ejemplo, ser mucho más noticiable –y censurable– que en un ayuntamiento no ondee la bandera LGTB a que no lo haga la enseña nacional). Eso sí, los gobernantes siempre apelando a nuestra sacrosanta Constitución para enmascarar (véase si no el cambalache del procés) sus tropelías. A nuestra carta magna es perfectamente aplicable lo que escribió acerca de la de 1876 Salvador de Madariaga: “La Constitución se votó para gobernar por encima, por debajo, alrededor y a través de ella, pero nunca horadamente con ella”. Cuán lejos estamos de seguir el sabio consejo de Tocqueville: “La mayor preocupación de un gobierno debería ser acostumbrar poco a poco a los pueblos a prescindir de él”.