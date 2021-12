La Inmaculada, Fiesta Nacional

Hoy también es el día de la Patrona de mi pueblo y quiero hablar de los patrones que dirigen nuestra sociedad. En mi barrio, La Atunara, "patrón" es el que dirige a un grupo, a un colectivo, especialmente marineros. Es el responsable último del trabajo realizado, de la marcha recorrida, de sortear los peligros, y sobre todo de la llegada a buen puerto.

En nuestra sociedad tenemos distintos "Patrones" que dirigen nuestros destinos. Se encargan del gobierno de nuestras localidades, comunidades autónomas y de nuestro país. Es fácil realizar críticas, pero es parte de su gobernabilidad el escuchar nuestras críticas y preocupaciones.

A María el ángel Gabriel le preguntó si quería ser parte del plan de salvación. Todos nuestros "patrones", gobernantes, desde el alcalde al Presidente del Gobierno de España se presentaron libremente, por iniciativa personal. Para llegar a su responsabilidad criticaron la gestión de los otros. Ellos pregonan que nos traerán la solución de todos los problemas, que tienen el plan perfecto de "Salvación" de nuestra sociedad. Desde Moncloa se proclama: "El paro baja en 734 personas en octubre, primer descenso en este mes en 46 años y acumula ocho meses de caída". Y en la Junta se unen a los cantos: "son 8.600 nuevos empleos creados". Pero en nuestra comarca el paro aumenta y La línea de la Concepción está a la cabeza con más del 34% de su población activa en paro. Son muchos los problemas de nuestra localidad: Especialistas para el Hospital nuevo; un colegio en la zona de crecimiento de Santa Margarita; apoyo real, empezando por locales, para ubicar a gran número de asociaciones sociales, culturales, cofrades, deportivas; en la pasada huelga del metal, quedo claro que nuestra carretera del cementerio, entrada de levante, es una ratonera. ¡El desdoblamiento de esta vía de entrada ya! Pero el principal mal es el paro endémico. No existe tejido industrial, y las posibilidades son escasa por el pequeño término municipal. Cuando hablamos de industrias no es únicamente por la creación de empleos, sino también por el pago de impuestos municipales. Para este gran problema se deben unir todos estos "patrones" y tener un trabajo en común.

A los pies de nuestra Patrona, durante todo el año, se manifiestan los problemas, las inquietudes de los ciudadanos. No importa el color político, todos coincidimos en este lugar. La última concentración que viví aquí fue el 25 de noviembre, día contra la violencia de género. Ella no se sirve del Patronazgo, sino que sirve. Que todos junten sus "patronazgos" y sirvan a este pueblo. Que como Ella no se olviden nunca nuestro rincón.