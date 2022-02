Infraestructuras

No hay mal que por bien no venga si nos pone en alerta y nos hace rectificar. La huelga del metal dejó claro que la red viaria de nuestra comarca es pésima. La Línea de la Concepción se convirtió en una ratonera, cerrada por norte y sur. Son muchos los años que se pregona el desdoblamiento de la entrada del Higuerón, pero sigue sin ser una realidad. Del cuello de botella de Campamento ni se nombra. Algeciras, sin huelgas ni piquetes, tiene su entrada en hora punta colapsada. Por desgracia, cuando nuestros políticos piensan en nuestra autovía es como posible producto recaudatorio y no como acercamiento social, cultural y económico de los pueblos de la bahía.

El Campo de Gibraltar se encuentra en una ubicación estratégica, entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, entrada sur de Europa, con un gran puerto, pero da la impresión de que desean que decaiga, no se nota un interés por el mismo por parte de la administración central ni europea. La última inversión que recuerdo es la de 3,86 millones para la ampliación de la terminal de TTI por parte de la Junta de Andalucía. Hace poco se hablaba del Puerto de Algeciras como el gran dinamizador económico del Campo de Gibraltar. ¿Sigue presente este pensamiento?

Lo mismo ocurre con el tren. "Un tren de altas prestaciones" no puede ser una pancarta sostenida por diez personas, tiene que ser el deseo de toda una comarca y estar en la agenda de todos los políticos que la representan.

Son varios los ministerios y consejerías que pueden hacer girar esta posición hacia un mejor futuro de nuestra comarca, incluso el moderno Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, si su objetivo es luchar contra el cambio climático, la prevención de la contaminación, la protección del patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua, etc. Se reduciría la contaminación invirtiendo en mejores viales, con la modernización del puerto y con la creación de un tren de altas prestaciones.

Aunque estamos en febrero pronto volveremos a tener nuestras carreteras atascadas en las playas de Tarifa y en cualquiera de las entradas de nuestras ciudades.

Representando a nuestra comarca tenemos un senador y una diputada. Ambos siguen vinculados a la política más cercana del ciudadano, a la política municipal. Tengo la seguridad que desean lo mejor para la ciudadanía, para sus localidades, para la comarca del Campo de Gibraltar. Pero no han logrado ninguno de ellos sacarle un auténtico compromiso a sus respectivos partidos de apoyo, de apoyo real, de política transformadora, no de promesa de profetas en elecciones.