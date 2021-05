Indultos y dignidad

Cuesta mucho trabajo creer al presidente del Gobierno cuando alega razones de Estado y niega las partidistas a la hora de conceder los indultos a los golpistas del Procés. La sentencia del Tribunal Supremo dejó tocado y dividido al nacionalismo radical catalán. La Justicia advirtió a los políticos condenados de que, a las bravas, no iban a conseguir nada, salvo años de prisión y multas millonarias, pero Pedro Sánchez los ha resucitado. Les ha dado alas con un nuevo motivo por el que trabajar juntos, en vez de dejar que el separatismo fuera perdiendo fuelle y sus integrantes se fueran cociendo en su salsa. Así lo evidencian sus dificultades para formar un Ejecutivo de coalición y el resultado del último sondeo del CIS catalán, donde un 48,7% de los encuestados se muestra en contra de la separación de España, frente a un 44,9% que apuesta por la independencia. La respuesta ofrecida a Sánchez por parte de los secesionistas ha sido doblarle la apuesta: lo volveremos a hacer. ¿Indultos sin arrepentimiento, para volver a la casilla de salida con un nuevo referéndum ilegal?

Los indultos están presentes en la Constitución y forman parte de nuestro de ordenamiento jurídico, no hay por qué abjurar de su aplicación. Ahora bien, deben otorgarse solo bajo unas determinadas condiciones. Fue un Gobierno socialista el que indultó al golpista Armada, ya anciano y delicado de salud, tras mostrar contrición, lealtad a la Corona y a la Carta Magna; sin embargo no lo hizo con su compinche Tejero, quien solo salió de la cárcel tras obtener el tercer grado penitenciario y que, hasta su fallecimiento, hizo gala de sus credenciales antidemocráticas.

Menospreciar ahora el trabajo desarrollado en defensa de la legalidad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aguantaron carros y carretas de los radicales -¿se acuerdan de los agentes alojados en el barco del Piolín?- y tirar a la papelera el impecable trabajo de la Fiscalía y los jueces carece de toda justificación si el independentismo no da un paso atrás, que no lo ha hecho. Sánchez está jugando con algo muy serio y la baraka que le ha acompañado a lo largo de su carrera no le servirá en esta ocasión. Como pueblo, hemos demostrado que sabemos perdonar a dirigentes políticos y partidos corruptos, que nos roben la cartera con el rescate multimillonario de los bancos, pero no que una minoría se ría de las instituciones y juegue con nuestra identidad como nación. La dignidad no se toca. Lo saben bien González, Guerra, los barones territoriales del PSOE que han puesto pie en pared ante el chantaje independentista y el 63% de los votantes socialistas que, según el reciente sondeo realizado por DYM, rechazan esos indultos.