Indulto indigno, error grave (y II) Las cuentas del sanchismo

Desde un punto de vista estrictamente político, dejando aparte las consideraciones éticas y el interés general, los indultos parciales que prepara Pedro Sánchez para los cabecillas de la rebelión de 2017 son una gran equivocación. No tienen más que inconvenientes: profundizan la fractura entre el PSOE de Ferraz-Moncloa y el de los otros territorios -a excepción del catalán-, dividen a los militantes socialistas con una ruptura generacional, provocan desconcierto y rechazo entre los votantes y, lo peor de todo, no sirven para solucionar el conflicto de Cataluña. Lo engordan.

Veamos. Para que haya concordia en vez de castigo y el problema lo resuelva la política en vez de la Justicia, Pedro Sánchez da indultos, revisión de la sedición en el Código Penal y mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern. ¿Y qué da la otra parte? Absolutamente nada. Aceptan el indulto porque dejará sueltos a los presos, pero siguen exigiendo la amnistía prohibida por la Constitución y se sentarán en la mesa de diálogo con dos únicos objetivos irrenunciables: la susodicha amnistía y el referéndum de autodeterminación de Cataluña. O lo que es lo mismo, el derecho a decidir, ellos solos, si continúan en España o se separan.

Los socios del president Aragonès (los de Puigdemont dentro de su gobierno y los anarcoides de la CUP desde fuera) le han dado dos años de plazo a ERC para conseguir esos objetivos mediante el diálogo con Madrid. Sánchez puede tener la tentación de pensar que justamente en dos años él puede torear a los independentistas haciéndoles concesiones menores, pero negándoles las dos reivindicaciones fundamentales (aceptarlas sí que sería una traición a España), y para entonces ya habrá concluido la legislatura y él se presentará ante el electorado como el pacificador de Cataluña, el que superó la pandemia y repartió los miles de millones europeos.

Se equivoca. Cree que ERC es distinta a Junts y CUP, olvidando que la historia de ERC es una historia de traiciones y eludiendo que el objetivo de los tres es el mismo y que volverán a hacer lo que hicieron. Piensa que el tira y afloja en la mesa de diálogo será fructífero para las dos partes, obviando que el nacionalismo es, por definición, voraz e insaciable. Cada conquista que hace es un acicate para exigir más. Viven de la confrontación y no entienden de más pactos que aquél que suponga la rendición del adversario. La política de apaciguamiento es contraproducente con según qué gente.

EL Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo griegos. Hemos recuperado a los oráculos de la Grecia clásica, ahora transformados en gurús. Y ellos son los que mandan, comandados por el gran Iván Redondo, que le cuadra las cuentas al sanchismo. Los indultos en Cataluña no se basan en el Derecho, ni en las ideas. Se trata de un asunto electoral. Y no ya porque el PSOE sanchista necesita el apoyo de los independentistas catalanes (y vascos), junto al de sus socios de Unidas Podemos, para mantenerse en la Moncloa. Hay más: Cataluña se ha convertido en el último salvavidas electoral de Pedro Sánchez. Las poquísimas posibilidades que tiene el PSOE de volver a gobernar en España tras unas elecciones pasan por Cataluña y, en menor medida, por el País Vasco.

Es lógico que un barón socialista y bonista como Emiliano García-Page esté indignado. En Castilla La Mancha los indultos tendrán un alto coste. Lo mismo pasa en Extremadura. Más lamentable es que Juan Espadas y Susana Díaz miren a otro lado, por no incordiar al jefe, cuando es evidente que no comparten la liberación de los presos políticos, como se proclaman. Presos políticos no hay en España, sino delincuentes condenados. Y no se han arrepentido, al contrario.

Las cuentas electorales son obvias: en Madrid y en Galicia arrasará el PP, que crecerá después de los indultos. También crecerá en las Castillas, Extremadura, Aragón y otras comunidades pequeñas. Por el contrario, el PSOE estima que el PP pasará a la insignificancia en Cataluña y el País Vasco, mientras que seguirá renqueando en la Comunidad Valenciana y en Baleares, donde no han olvidado aún los casos de corrupción. Cataluña podría decidir: sería el trampolín para seguir en la Moncloa.

¿Y Andalucía? Es la comunidad con más electores. Aquí es donde más arriesga el PSOE, porque un descalabro sería funesto para ellos. Por eso, han buscado a un candidato moderado como Juan Espadas, para disfrazarlo de sanchista 0,0. Un intento burdo e injustificable. Al PSOE de antes (el renovado de Felipe y Alfonso, hoy histórico) eso le rechina, pero al de Zapatero y Sánchez le da igual, ya que sólo le interesa gobernar, y hay muchos cargos en juego. Las ideas importan menos, y los principios nada. En sus cuentas, complacer a la Cataluña independentista resulta imprescindible. Aunque sea un truco: Sánchez no les concederá la independencia. Si Cataluña y el País Vasco fueran independientes, el PP gobernaría en España hasta 2050, o más.