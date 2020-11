Lo sorprendente no es que la Asamblea del Consejo General del Colegio de Médicos, que agrupa a 52 colegios españoles, haya pedido el cese de Fernando Simón "por su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia". Lo sorprendente es que no lo haya hecho antes. Podríamos remontarnos a la mentira sobre la utilidad de las mascarillas para encubrir que no se disponía de ellas, a la gestión de la primera oleada y de la desescalada, a la anunciada comisión de expertos cuyos nombres no podían darse para no exponerlos a los medios y la presión social cuando en realidad no se daban porque dicha comisión no existía… Y llenar folios y folios con razones para pedir su cese y el del ministro Illa.

Ya el pasado agosto el presidente de la Organización Médica Colegial decía: "El nuestro es un sentimiento de indignación e indefensión. Pensábamos que tras el primer golpe de la pandemia íbamos a contar con más recursos y vivir otros escenarios, pero no se está cumpliendo. La epidemia se está desbordando y aunque estamos más cubiertos porque tenemos material, podemos volver a vivir la misma sobrecarga que en marzo hizo tambalear nuestra atención sanitaria". Ese mismo mes veinte científicos publicaron una carta en "The Lancet" pidiendo una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia.

Han pasado más de tres meses y este malestar ha explotado después que Simón diga que "ahora los sanitarios tienen un mejor comportamiento evitando contagiarse fuera de su espacio de trabajo", al parecer responsabilizando del alto número de sanitarios contagiados -el más alto de los países de nuestro entorno- y fallecidos a sus comportamientos privados, obviando la carencia de elementos de protección con la que debieron enfrentarse a la primera oleada.

"El señor Simón es un ser humano, no disfruta de infalibilidad" ha dicho Ábalos. Por supuesto. Pero no se le exige infalibilidad sino eficacia y no faltar a la verdad. Y en ambas cosas ha fallado. Al igual que el ministro. Con su petición la Asamblea del Consejo General del Colegio de Médicos no hace política. Lo mal hecho está mal hecho gobierne quien gobierne. A Simón lo nombró en 2012 Rajoy director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Hacen política con la pandemia quienes defienden su pésima gestión porque el actual Gobierno es del PSOE y UP.