El Campo de Gibraltar es una población colmada de grandes riquezas. Miremos donde miremos, historia, música, biología, arquitectura, ciencias, industria, sociedad, educación, artes plásticas, literatura… Un sinfín de disciplinas se estudian en el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), donde se analiza el desarrollo de nuestra comarca. No todos los territorios tienen la suerte de contar con una institución como esta, que estudia la forma de ser de un pueblo y sus riquezas para conservar y preservar nuestro patrimonio. Nos podemos sentir dichosos y orgullosos de esta entidad, que este 2021 cumple sus treinta años de existencia.

Cualquier persona que sienta interés sobre el Campo de Gibraltar, en los aspectos que fuere, siempre en su tarea de investigación documental y en cualquier artículo que busque, encontrará una fuente: Almoraima, una revista de investigación que muestra y estudia todo lo que respecta a nuestra comarca. Compuesta por diez secciones, se encarga de recoger, como si de un libro de actas se tratara, todo lo que se está desarrollando en investigación en el Campo de Gibraltar, incluyendo a la propia ciudad de Gibraltar.

Son muchas las personas que componen este Instituto. Personas relevantes que, por sus estudios, trayectoria, investigación y méritos componen la gran maquinaria humana del IECG. Para mí, creo, son la joya de la corona de esta institución que, además, de una forma altruista, trabajan para mostrar los tesoros que custodia esta tierra, al mismo tiempo que se protege.

Su biblioteca, la más completa del mundo en relación a nuestra comarca, abre sus puertas en un lugar privilegiado, el Parque Smith, donde tiene su sede junto con la Mancomunidad de Municipios. Su director, Eduardo Briones, le está dando un nuevo impulso a esta institución activando las secciones que se encontraban inactivas, contándose hoy con diez de ellas a pleno rendimiento. Igualmente, apuesta por las nuevas tecnologías; prueba de ello es la digitalización de todas las revistas emitidas por la entidad, publicadas en su propia web, y la incorporación de códigos QR, que la hacen más interactiva permitiendo mostrar videos que enriquecen la documentación de sus artículos.

Asimismo, el Instituto transmite sus actos a través de las redes sociales, con directos emitidos en su canal de YouTube de todas sus actividades, ofreciendo así la posibilidad de seguirlos en la distancia. Quiero terminar con esta frase que, creo, representa el trabajo de esta institución: "No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama". Gracias y felicidades, IECG.