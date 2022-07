Hoy es San Fermín

Por obra y gracia de la literatura, los encierros de San Fermín se han convertido en una referencia universal de la Fiesta, de todas las fiestas. El hombre y el toro, la racionalidad y la fuerza, la inteligencia y el instinto, y un poco de arte y de experiencia han convertido una carrera callejera en un espectáculo conocido en todos los rincones del mundo. La carrera, en realidad, es un encierro; de lo que se trata es de llevar a unos toros hasta los toriles en los que velarán su espera hasta la llamada de los clarines. Después, la corrida, con su protocolo y su ritmo, acoplándose al rito ancestral en el que, envuelto en belleza, el hombre y la bestia celebran un combate abierto, frente a frente, cuyo esperado desenlace es la muerte del animal sometido a la inteligencia y la voluntad. De un animal que ha sido tan concebido y preparado para eso, que aún habrá algún cartel por ahí de "toros de muerte", como se rotulaban para anunciar a la corrida.

El santo Fermín, hijo de un senador romano, dícese que llamado Firmo, no es el patrón de Pamplona (lo es San Saturnino), pero las leyendas y las historias tejen situaciones pintorescas parecidas a la de San Antonio de Padua que era portugués, de Lisboa, y no se llamaba Antonio sino Fernando. O a la de San Nicolás de Bari, que tanto juego ha dado a la religiosidad popular, derivada de la comercial en otras latitudes y un poco en la nuestra, no obstante ser patrono de Turquía (nació al sur de la península de Anatolia), de Rusia y Grecia. En Bari están sus restos, eso es todo. En cuanto a San Fermín, eso sí, puede que fuera -según algunos eruditos- el primer obispo que tuvo Pamplona, aunque su ciudad fue en realidad Amiens, una próspera villa al norte de Francia, donde moriría mártir.

El escritor norteamericano Ernest Hemingway publicó su primera novela The Sun Also Rises, en 1926; una narración que un crítico literario del New York Times calificó de "verdaderamente apasionante". No siendo un escritor prolífico, su popularidad fue grande cuando era corresponsal de guerra en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial. Debió de andar por España hacia 1920 y, como es de lo más natural, se volvió adicto a lo hispano; su obra rezuma admiración por lo español. Pulitzer en 1953 y Nobel en 1954, convirtió en Fiesta (versión castellana de The Sun Also Rises) a los encierros de Pamplona en un objeto del deseo por encima de todos los de su especie.