En nuestro Reino la pobreza se nota en la gente joven, y eso es un peligro porque reaccionarán y deben hacerlo. Precarios y con sueldos que no les permiten independizarse o tener una vida, no digamos comprar una casa porque tampoco les da para alquilar y eso de compartir vivienda, aunque le pongan nombre inglés y nos lo vendan como maravilla en las series, es una opción que, si bien puede ser útil, es una de las peores experiencias con las que te puedes encontrar: sea sincero, usted que hace el amor sobre la lavadora cuando los churumbeles salen, ¿lo elegiría?

Hay que ser muy cínicos para devolver una sociedad así al debate ya superado del aborto. Yo lo tengo claro: mientras hablemos de idioteces, no se comenta lo que importa. Yo creo que desde que escribo en la prensa todos los años he comentado los informes de OXFAM sobre la riqueza y su reparto, y cada vez la situación es más y más injusta... pero la dinámica no cambia. Abriendo el foco y sabiendo lo grueso de este comentario, para mí esto significa que la política mundial está justificando ese reparto injusto de la riqueza, u obedece a intereses directos o es sierva de sus amos y esos intereses.

¿Garantiza una formación superior unas condiciones económicas consecuentes con el esfuerzo? Tampoco, sin entrar en el infierno que espera a quien se atreva con esas estafas llamadas másteres, diseñadas como el nuevo quinto curso de la carrera, o la investigación... una pregunta: ¿Por qué tratamos como becaria a gente que ha terminado su carrera y sigue investigando y aumentando su capacitación profesional?, cuando la empresa te forma lo paga (y te explota), si lo hace el Estado te explota, no te paga y después te echa sin ninguna garantía laboral...

¿De verdad pretendemos un modelo económico que no sea un trabajo desechable no cualificado? Qué va, más del 60% de los beneficios generados por la economía mundial se los queda el 1% de la población que usa váteres macizos de oro, todo por una supuesta necesidad de que haya ricos para que inviertan y trabajen los pobres... Yo lo veo de otra manera, sin pobres que trabajaran no sería posible la riqueza. Márgenes medios de beneficios 60%, incremento de salarios 4%, equitativo ¿eh? "Por cada dólar de nueva riqueza global que recibe una persona del 90 % más pobre de la humanidad, un milmillonario se embolsa 1,7 millones de dólares", no hay más preguntas, Señoría.