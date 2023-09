En un momento de crisis identitaria generalizada en nuestra sociedad, da gusto y reconforta encontrar resquicios de humanidad en personas sencillas que mantienen la esencia a pesar del aura –enorme en el caso que voy a referir– con la que le ha tocado en fortuna convivir. Hablo de tipos como Alejandro Sanz, artistas que hacen honor a la palabra universal, seres queridos por lo que han hecho y hacen, pero sobre todo por la huella que van a dejar.

Alejandro Sanz estuvo este jueves en su Algeciras para ser reconocido, suya porque así lo siente y porque cualquier persona que viva, padezca o celebre una tierra se ha ganado el derecho a hacerla propia. Trascienda o no. Me da igual el lugar de nacimiento que figure en el DNI y donde resida la mayor parte de su tiempo. Alejandro lleva en la sangre el ser especial y él presume de ello. Qué importa lo demás.

El recién investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz siempre habla bien de esta tierra, de la ciudad, de la provincia, de Andalucía, del Sur como manera de entender la vida... Y eso –los que se dedican a los números y el marketing lo saben– no está pagado. Y ni falta que hace porque hablamos de un artista que cada trabajo lo ha convertido en éxito, cada concierto en acontecimiento, cada letra en himno. Nunca ha necesitado la palmadita en la espalda, menos ahora que navega en su absoluta madurez.

Algeciras tiene la enorme suerte de contar con el cariño de Alejandro Sanz o Malú, dos herederos de Paco, de nuestro Paco de Lucía, quien sigue estando muy presente y tiene gran parte de culpa de que tantos y tantos se hayan inspirado en esos toques de guitarra irrepetibles o incluso hayan tratado de buscar a las musas hundiendo los pies en la arena de El Rinconcillo.

Todo homenaje debe ser bienvenido a quienes, sin tener necesidad, abanderan y sacan la cara por esta tierra, por esta comarca tan defenestrada por quienes quieren mantenerla sumida en esa marginalidad y perpetua mala fama. Algunos de estos enemigos del Campo de Gibraltar, por cierto, aprovechan por lucir sus mejores galas en este tipo de actos. Qué pena que no se les pegue ni una chispa del carisma y la bondad de gente sin doblez como Alejandro Sanz.

Cambiando de tercio pero sin abandonar la plaza, este verano que ya se nos va he vuelto a renovar los votos con una tierra que me atrapa cada día un poco más. Algunos tuvimos que experimentar un exilio temporal para descubrir lo que teníamos al alcance, todo lo que ofrece este entorno. Una vez que abres los ojos, ya no quieres soñar con otro lugar.

La edad atempera los ánimos, por eso ya no me sofoco cuando leo el tan recurrente “qué ciudad más fea”. Prefiero un Alejandro Sanz a todos los piropos desconocidos del mundo.