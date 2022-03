Hartos de ser Penélope

Hace un par de semanas, ante la acertada interpelación parlamentaria del senador Landaluce, nos dijo el Ministro Bolaños que el Plan Especial del Campo de Gibraltar se había ya ejecutado en un 75 %. ¿Alguien se lo ha creido?. Que se nos maltrate ya casi que lo aceptamos después tantas décadas de ninguneo, pero es dificilísimo asumir que nos tomen por tontos, por muy de provincias que seamos. Asi, ya llevamos en la sangre, por transferencia genética, que no se cumple con esta comarca en lo relativo al tren, generación tras generación. En 1873 se aprobó el Plan de Ferrocarriles del Estado, y con el mismo, la conexión entre las Bahías de Cadiz y de Algeciras. Igualmente, en 1912 se concesiona la línea férrea hasta Málaga, y ello como de preferente y urgente construcción. Antes, en 1878, se había otorgado la construcción de la misma vía, desde Campamento, hasta Málaga también. Ahí tienen ustedes el buscador histórico del BOE.

Y de ficticios desdoblamientos, fallidas electrificaciones y lentísimas altas velocidadesen el trayecto hasta Bobadilla podríamos escribir un tomo entero de la Enciclopedia Campogibraltareña. Y que no se olvide, que si tenemos tal vía no será por la inversiónde ningún Gobierno de España, sino porque el visionario británico Sr. Henderson arriesgó sus propias perras en construirlo; este hombre no tendría que nominar solo una calle en Algeciras sino la propia estación, que si existe, es por él.

Igualmente, por ejemplo, se elevó al Consejo de Ministros, en 1958, el proyecto de construcción de un aeropuerto en esta comarca, que fue aprobado, aunque no con carácter de infraestructura prioritaria. El vuelo va con retraso. Y podíamos seguir citando tantísimos proyectos fallidos, y esperando que se hagan realidad tantas promesas, cual Penélope de Serrat en el andén de la Estación de la Villa Vieja, por cierto cada vez más abandonada por ADIF. En fin, que de compromisos gubernamentales incumplidos ya sabemos algo por propia experiencia, y que no crea que el ministro de turno que nos va a vender humo de nuevo, que ya llevamos siglo y medio estafados, sin solución de continuidad. Pero algún día habrá que decir basta. En algún momento nos habremos de plantar y de una u otra forma hacerle saber a los grandes partidos que no somos ciudadanos de tercera, por muy lejos que estemos de Madrid o tan cerca de Africa. Que no nos metan mas goles en cuestiones tan esenciales como infraestructuras, sanidad o seguridad. Que si quieren no hacer nada, y que sigamos votándoles, de acuerdo, nuestra condición, pero que no gasten mas tinta en presupuestos que nunca van a ejecutar.