Hablemos de genios, no de letrinas

Cosa rarísima, yo diría que casi única: el doblaje de una película ha sido noticia. ¿Y con la que está cayendo va a ocuparse usted del doblaje? Precisamente por eso, vista la deriva del PSOE y de Sánchez, vistos sus tejemanejes con Unidas Podemos, vista la calidad de los urdidores (a un lado Calvo, Lastra y Montero y al otro Echenique y Montero bis), visto que un día Unidas Podemos e Iglesias son un socio preferente, otro se rompe con ellos porque no son de fiar en las cuestiones más graves y otro más se reparten ministerios. Visto todo esto, que ha convertido la información y opinión política en varilleo de letrinas, me acojo a mi libertad y me ocupo del hecho poco frecuente de que el doblaje de una película dé que hablar.

Se trata de El Rey León y, por supuesto, del doblaje del Rey Mufasa por el gran Constantino Romero, fallecido hace seis años y ahora sustituido por Pedro Tena. Sólo recuerdo algo parecido, aunque con menos repercusión, cuando falleció el grandísimo Miguel Ángel Valdivieso quien, tras ser de muy joven las voces de Freddie Bartholomew y Mickey Rooney y de adulto la de todo Jerry Lewis, fue la de Woody Allen desde ¿Qué tal gatita? en 1969 hasta Días de radio en 1987 (además de la de C-3PO). ¿Quién será Woody Allen se preguntaron muchos cuando en 1988 se supo que Valdivieso había fallecido? Lo mismo ha pasado ahora con el estreno de la nueva y desdichada versión de El Rey León y la voz de Constantino Romero diciendo: "Los grandes reyes del pasado nos miran desde las estrellas".

Versión original, sí. Pero para mí Jack Lemmon es Joaquín Díaz y Rogelio Hernández; mis muy queridos C. Aubrey Smith y Finlay Currie son Ramón Martorí; el Walter Pidgeon que siempre aspiré a ser sin nunca lograrlo son José María Ovies y Rafael Luis Calvo; John Wayne es -¡vaya cuarteto!- Felipe Peña, Claudio Rodríguez, Rafael Luis Calvo y José Guardiola; Sean Connery y Richard Burton son Arsenio Corsellas -¡cómo he envidiado desde hace años su voz grave, profunda y a la vez musical recitando al Tennessee Williams de La mujer maldita: "Boom, la impresión de cada momento de seguir aún con vida"; y mis siempre queridos William Powell y Mirna Loy de la serie Ella, él y Asta son las voces del gran y ya citado José M. Ovies y de la igualmente grande Carmen Morando. A veces veo estas películas solo por oír sus voces maravillosas. ¿Versión original? Sí. Pero…