Probablemente más de uno se escandalice por el titular de este artículo. Para los infames malpensados voy a dejarlo claro: del asesinato de dos guardias civiles en Barbate días atrás, son culpables strictu sensu, quienes iban en la narcolancha, sobre todo el piloto o los pilotos al momento de perpetrar los asesinatos. Porque a la vista de las imágenes difundidas en las redes sociales, no sería de extrañar que en una pasada sobre el botecito que ocupaban las víctimas, miembros del Benemérito Instituto Armado de la Guardia Civil, primero pilotara la narcolancha un asesino y luego, otro.

Pero responsables en lo ocurrido son también otros guardias civiles, directa o indirectamente. Y no me refiero en este momento a quién o quiénes dio o dieron la orden de que acudieran al puerto barbateño en una pequeña embarcación salvavidas, no. Me refiero a otros individuos, aviesos, abyectos, que colaboran o han colaborado con las mafias de la droga, con las bandas organizadas del tráfico de hachís.

Semanas atrás informaba Europa Sur de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla había confirmado más de 11 años de cárcel para dos guardias civiles por colaborar con narcotraficantes en la muy noble y más leal ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar. Y al poco después, comunicaba también de que la Audiencia Nacional había condenado a tres años de cárcel por el delito de cohecho pasivo a dos guardias civiles destinados en Tarifa –ganada a los moros, según reza el azulejo que hay en la Puerta de Jerez- y Algeciras por aceptar sobornos en metálico de uno de los principales clanes dedicados al tráfico de hachís en España, el liderado por los hermanos Al Moudi.

Es decir, esos guardias civiles condenados sí tienen que ver, sí son responsables de lo ocurrido en Barbate por acción o por omisión. Ahora todo el mundo decente clama por más medios materiales y humanos para luchar contra el narcotráfico. Políticos de todos los colores, desde unos extremos que piden plomo y más plomo hasta algunos que desde la más absoluta ignorancia y desconocimiento claman que los asuntos de narcotráfico se enjuicien en Madrid y que los asesinatos de Barbate no se enjuicien en Barbate. Cuando lo uno y lo otro, con la ley en la mano, no es posible. En Barbate no se celebran más juicios penales que por delitos leves, lo que antiguamente eran faltas, hoy castigados con penas de hasta tres meses de multa. Quédese tranquilo pues el alcalde la localidad, que el juicio por los asesinatos de la semana pasada en el puerto de Barbate no se van a celebrar allí, sino en Cádiz capital. Y la instrucción de los asuntos se seguirá llevando aquí, sobre el terreno, como se suele decir.

Pero más allá de señalar a guardias civiles y otros miembros de la fuerzas de seguridad del estado que colaboran con el narcotráfico, hay que hacer una reflexión muy seria. Y quien quiera oír que oiga. Quien quiera leer que lea: Si no hubiera demanda de hachís, no habría oferta de hachís. Pienso que la solución pasa por más prevención y educación contra el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicos y así no sería necesario tanta represión. Lo de que nuestros próceres den ejemplo de no consumo de esas sustancias lo dejamos para otra ocasión.