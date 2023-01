Para mí el intelecto sólo tiene una referencia-límite que condiciona todo: el dolor ajeno, que se ha de evitar, claro. Ser consecuente es muy difícil y tiene efectos casi siempre poco beneficiosos. El dulzor de no tener qué decidir, la miel infantil de la arresponsabilidad es demasiado atractiva, preferimos pasar por la vida reclamando nuestros juguetes esperando que mamá o papá nos los den.

Uno de los problemas principales con que topan las doctrinas políticas progresistas es la fe en una Humanidad normalizada, de laboratorio, que no se encuentra en ninguna parte. Aquí caben aquéllos que diseñan sociedades confiando en esa bondad, que al parecer nos va a devolver la paz y la justicia, o quienes diseñan las condiciones para que brote esa naturaleza común, fe ciega en los principios del movimiento.

El conservadurismo no se plantea estas cosas, va a lo nuestro, que es lo suyo. En realidad carecen de doctrina, mejor dicho, generan doctrina para justificar explotación y egoísmo, transformados en complejas fórmulas económicas.

Así nos encontramos a una ministra Belarra y a una alumna ejemplar ejemplarizantes y regalando insultos a quienes, desde su observatorio de la verdad conseguida, no cumplen con sus estándares; así nos encontramos al superhombre de Mercadona olvidando que la riqueza se crea con el trabajo humano y que la inversión es una posición de poder, no cuestionable en nuestro sistema, pero debería ser consciente de que el juego no existe sin los trabajadores, esa milonga de que la riqueza genera riqueza que se la venda a otros: se invierte por el beneficio para acumular riqueza, lo demás es hipocresía mentirosa y demagógica, muy repugnante viniendo de un millonario que obtiene rentas negociando cuánto se queda del trabajo que ejecutan quienes no pueden elegir; y así nos encontramos a la tópica jeta retrato de la desfachatez Ayuso, que ataca a la libertad, ataca a lo Público, ataca a la Constitución, ataca a la Razón, en nombre de la libertad, desde lo Público, con la Ley y cabalgando la Verdad. Ay.

Yo ya no tengo esperanza. Bueno, la tengo en un puñado de gentes buenas que no me faltan y que saben quiénes son, porque en nuestra mirada agradecida se lo hacemos percibir. El mundo real está lleno de gilipollas, perdidos, pesadas, criminales retraídos, babosos, incapaces que no entienden nada, mediocres sin más aliciente que su esfera de basura... y eso no se repara. Yo no soy conservador, creo en el poder de la Belleza. Pero tampoco soy idiota, prefiero confiar en un perro que en un ser humano, sin dudarlo, al menos no mata esperando la caricia de Dios.