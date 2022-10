Uno de mis hijos vive en Zúrich y periódicamente viajamos hasta allí para visitarle. Trabaja en el centro histórico de la ciudad y, siempre que puede, queda con nosotros para comer. El punto de encuentro suele ser el templo de Grossmünster (en alemán "gran catedral"), la más icónica de las iglesias de Zúrich. Construido en una pequeña elevación cercana a la orilla del Limmat (uno de los dos ríos que atraviesan la ciudad), cuenta la leyenda que su ubicación se corresponde con el lugar donde se enterraron los cuerpos de San Félix y Santa Régula, los patrones de Zúrich que tras ser martirizados por los romanos (hervidos en aceite, obligados a beber plomo fundido y, finalmente, decapitados) se levantaron y, a modo de zombies, anduvieron 40 pasos con las cabezas bajo el brazo. Carlomagno se arrodilló ante sus tumbas y lógicamente impresionado por tan milagrosa proeza, mandó erigir allí una iglesia. Sobre ella se edificaría, entre los siglos XII Y XIII, la actual catedral. De estilo románico con algún elemento gótico, lo más distintivo son las dos torres gemelas de estilo barroco construidas en el siglo XV, cuyas formas evocan (sorprendentemente) a la arquitectura Art Nouveau de Gaudí. El devenir histórico ha condicionado la austera simplicidad de su interior ya que siendo el pastor de la misma Ulrico Zuinglio (líder de la reforma protestante suiza), este acomodó el templo a sus ideas reformistas suprimiendo todos los elementos decorativos, retirando el órgano y todas las imágenes, renegando además de la Cuaresma, el celibato, el ayuno y la música sacra. Los encendidos sermones que desde su imponente púlpito (al contemplarlo me viene a la mente aquel otro con forma de mascarón de proa, desde el que un sobrecogedor Orson Welles arengaba a sus feligreses en el comienzo de Moby Dick) convirtieron la Grossmünster en el centro neurálgico de la reforma protestante propiciando al mismo tiempo con la imposición de la Biblia de Zúrich -sobre la obligada versión en latín- el nacimiento del dialecto suizo. Su sucesor como pastor de la Grossmünster y jefe de la iglesia de Zúrich fue Enrique Bullinger, apasionado orador autor de más de 700 sermones en los que cuestionó con vehemencia a la iglesia católica haciendo especial énfasis en la inverosímil presencia de Cristo en la Eucaristía.

Mientras espero sentado en un banco de la nave central, me invade una placentera sensación de serenidad a la que se une la emocionante experiencia de escuchar la música de órgano (se volvió a colocar a finales del XIX) de Bach, Händel o Jongen, en los ensayos de una serie de conciertos programados para esos días. Decididamente, aunque es probable que Dios no exista, me siento más a gusto con su versión protestante que con la católica.