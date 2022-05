Gran iniciativa de La Trocha

El anuncio realizado por La Trocha sobre la organización de un ciclo de conferencias en torno a nuestra realidad histórica, sobre lo que somos y hemos sido, sobre lo que nos queda y, en general, sobre nuestro significado social y cultural, es una gran noticia. Tenemos excelentes investigadores, pero es necesario disponer de organizaciones que como AEPA2015 y La Trocha fomentan el interés por los lugares que forman parte de nuestras vidas. La labor de difusión que está realizando Europa Sur y la cobertura que da la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras no tienen precedentes. Premonitoras de estos movimientos transversales fueron la ACA (Asociación Cultural Algecireña) y la UFCA (Unión Fotográfica y Cinematográfica Algecireña). Pero poco prosperaría la derrama cultural si no hubiera quien nos contase lo que nos cuentan quienes, por lo general gratis et amore, se han empeñado en saber para que sepamos y en buscar para que encontremos.

Soy un viejo oteador, interesado y tenaz, del territorio en el que he nacido y del que tengo plena consciencia de pertenencia. No he dejado jamás de estar en él doquiera que estuviera y cualquiera que fuera la parte y el momento donde estaba. Eso me permite declarar que nunca vi tantos interesados y tanto interés por los recovecos históricos y sociales de nuestra tierra. Estábamos recuperando el tono de la socialización, en los años cuarenta, cuando el alcalde Ángel Silva Cernuda se esforzaba en reconstruir la convivencia y en desatenazar a la ciudad de sus dependencias y constricciones. La liberalización del agua, el desarrollo viario y del ferrocarril, la posibilidad de expandir la ciudad, todo estaba por hacer. Como también el conocimiento de nuestra historia, de la que pocos disponían de tiempo y condiciones para poder ocuparse. Hombres providenciales como José Rivera Aguirre, eran casos aislados. Rivera es el precedente de nuestros historiadores, arqueólogos y emprendedores culturales. Disponer ahora de instituciones como La Trocha, AEPA2015, el Instituto de Estudios Campogibraltareños -una entidad homologable a las mejores iniciativas científico-cultuales de que disponemos no sólo a nivel regional sino incluso nacional- o un museo municipal bien gestionado en el que ya pensó Rivera apoyándose en Juan Ignacio de Vicente, el gran cronista de la repoblación, es para quien como yo empieza a ser ya un poco mayor, algo parecido a un sueño realizado.