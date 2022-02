Al Gibrexit le falta tinta

La tinta del calamar que es la población civil de la colonia militar, no es suficiente para ocultar la realidad de la situación y tapar a todos los implicados en el que ya bien podemos llamar Gibrexit. Los negociadores no saben qué hacer con la patata caliente que la torpeza de los políticos británicos ha puesto en sus manos. A mi parecer y acudiendo a mi formación matemática, yo creo que en el Gibrexit se envuelve un problema poliédrico que no tiene solución. No todos los problemas son resolubles, sobre todo si el planteamiento supone un batiburrillo de contradicciones, y aún más si en las hipótesis no se tienen en cuenta los detalles. Tal vez no adviertan los conspicuos hombres de negro, que en el planteamiento de las hipótesis de trabajo, el deseo y la necesidad se arrebujan en un magma de incompatibilidades mutuas.

No podemos decir lo mismo de sus antepasados en el cargo, algunos de los cuáles no estaban muy seguros de dónde estaba Gibraltar. Pero los indicadores apuntan hacia que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y sus asesores conocen bien el escenario. Saben que la verdadera naturaleza de la colonia no es civil sino militar. Un detalle que diferencia diametralmente el problema, del que se plantea en el Ulster con Irlanda del Norte. No diría yo que el tema de Irlanda sea baladí después de tanto terrorismo contenido, pero en la isla no hay que considerar la existencia de una base militar, compartida de hecho con la US Navy, en la que se admiten ingenios nucleares defectuosos que demandan corrección, rodeada de una población cercana a los trescientos mil habitantes que ya soporta una contaminación por tierra, mar y aire, nada desdeñable.

Cabe hacer la reflexión que me inducía por lo bajini, uno de mis sabedores amigos: "Gibraltar es una ciudad dentro de una base militar así que, como ni ingleses ni americanos van a dar los nombres de los miembros de las fuerzas de ocupación ni de las dotaciones de sus barcos de guerra, o pasan todos por la verja sin control o pasan sólo los que se sometan al control Schengen". A ver cómo, dadas las circunstancias, lidian los de acá y los de allá con aquello del "tratado para el libre paso". Los muchos amigos con los que en el partido del Gobierno y fuera de él, cuentan los yanitos; deudos por simpatía o en efectivo de los inquilinos de Convente Place; no caen en estos detalles, obnubilados como están por menesteres de andar por casa.