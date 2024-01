Gibraltar, vuelta al principio

La historia en el Campo Gibraltar no se desarrolla de forma cíclica, sino de bucle, como una cinta de Moebius sin destino, en la que siempre acabamos llegando al punto de partida. En varias cuestiones echamos la persiana de 2023 con el mismo (o peor) panorama que con el que iniciamos el año.

Gibraltar, tres años después

Las negociaciones entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar continúan varadas tras el preacuerdo logrado en la Nochevieja de 2020. Amén de otras cuestiones que siguen sobre la mesa de debate, el uso del aeropuerto se presenta como el escollo insalvable: España demanda que el aeródromo situado en el istmo -no cedido en el Tratado de Utrecht- tenga un utilización compartida, pero Gibraltar entiende que ese paso supondría una cesión de soberanía. Pocas cosas hay tan primarias y eficaces como cubrirse con una bandera: lo hizo Joe Bossano en su encendida alocución del pasado 29 de diciembre; dirigiéndose a los jóvenes asistentes a un festival de música electrónica, les instó a transformarse en "guerrilleros" cuando el Peñón esté "en peligro". Bien es conocido el gusto de los responsables de la colonia por el victimismo, aunque el lenguaje y las formas de Bossano fueron impropias de todo un sir y de un ministro ejerciente en la Roca, como responsable de la cartera de Desarrollo Económico en el Peñón.

La soflama belicista del también ex ministro principal fue la propia de un dirigente que ve cómo, a raíz del Brexit, se fisura la estructura que con tanto esmero contribuyó a levantar en Gibraltar, un territorio cuya economía se basa en gran medida en el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas y el contrabando de tabaco. Bossano llama a los jóvenes llanitos a alzarse en armas contra el enemigo -da igual la identidad de este, si España, si Reino Unido, si ambos, es lo de menos- para culpabilizarle de problemas cuyo origen se sitúa más dentro que fuera del Peñón.

Si se trató de un desliz consecuencia de la fiesta, perjudicado como parecía estar Bossano, no se entiende que a estas alturas no haya mostrado arrepentimiento ni dado señales de rectificación. Aunque en este caso no cabe atribuir lo escuchado a un error de traducción -dado que el ministro empleó adrede un andaluz arcaico a más no poder para que todos le entendiéramos- ha tenido tiempo para decir aquello de que sus palabras no expresaron de forma ajustada su pensamiento o eso otro de que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. No lo ha hecho, de lo que se colige que se ratifica en ello. Ahora bien, si lo manifestado por el ministro tampoco coincidiera con la posición del ejecutivo llanito ni del chief minister Picardo, tampoco es de recibo que este último no haya corregido a su subordinado saliendo al paso de sus manifestaciones. Quien calla otorga, reza el dicho.

Demos un paso más y pongamos por caso que ese mismo arrebato patriótico hubiera sido proclamado a los cuatro vientos por un cargo público español en ejercicio, ya fuera un alcalde del Campo de Gibraltar o un representante de la Junta de Andalucía o del Gobierno central: no solo habría sido reconvenido de forma inmediata por sus superiores y obligado a dar marcha atrás (cuando no destituido), sino que desde la colonia hubiese habido una lógica reacción inmediata de protesta. A este lado de la Verja y por desgracia, solo José Ignacio Landaluce, por el PP, ha reaccionado ante las palabras de Bossano para pedir explicaciones, no así los partidos de izquierda ni los supuestos representantes de los trabajadores transfronterizos.

Sea como fuere, el tiempo apremia para llegar a un compromiso: las elecciones europeas de junio y las posteriores en las islas británicas pueden servir de incentivo para cerrar un compromiso o hacer de freno para retomar a posteriori el diálogo. ¿Mantendrá España a lo largo de 2024 las actuales y excepcionales condiciones de paso por la Verja o aplicará el Código Schengen de fronteras exteriores con controles más severos?

El tren de la bruja Algeciras-Madrid

Salida de Algeciras a las 10:30 y llegada a Madrid a las 17:15, previa escala obligada en la estación de Antequera de una hora y tres minutos: en total, seis horas y 45 minutos. El regreso desde la capital es a las 16:35, con llegada a las 23:48 a Algeciras: siete horas y 18 minutos, incluida una parada en el páramo antequerano de una hora y 42 minutos. Eso, contando con que no haya retrasos, como prácticamente ha habido a diario en los últimos meses. Es la situación a la que nos enfrentamos los campogibraltareños… en 2024.

Las inversiones previstas en el tramo de vías entre Algeciras y Bobadilla se cifran en 472 millones de euros, pero únicamente un 70% de ese montante (329 millones de euros) se encuentra ejecutado, en obras, licitado o autorizado. Para cuando se ejecuten los 143 millones de euros restantes estaremos calvos del todo. Lo padece el tráfico de pasajeros y el de mercancías, con una incidencia directa en el desarrollo del Puerto de Algeciras. Menos mal que somos un punto de arranque estratégico de los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo de la UE.