Gibraltar, sigue la negociación

Creo recordar que hace algún tiempo titulé mi columna con el viejo aforismo británico no news is good news. En ella abordaba el tiempo que había transcurrido entre el principio de acuerdo hispano-británico sobre los puntos clave del futuro estatuto europeo de Gibraltar después de su salida de la UE y el inicio de las negociaciones formales. Básicamente, mantenía que la carencia de información en unas negociaciones diplomáticas bien encarriladas no era necesariamente una mala noticia. Lo realmente grave y preocupante es precisamente lo contrario, la publicación de desencuentros y obstáculos en la negociación.

Pues bien, aunque el inicio de las negociaciones formales necesitó bastante más tiempo del previsto, estas pudieron ponerse en marcha con un mandato negociador definido y el martes de esta semana se ha iniciado en Bruselas la sexta ronda, que continuará a lo largo de esta semana y los próximos días 1 y 2 de marzo en Londres. Lo cierto es que poco se sabe de unas negociaciones conducidas bajo una estricta cautela y falta total de información. Ninguna de las partes informa, ni siquiera de forma escueta, sobre el contenido de los avances. Parece evidente que de nuevo la cuestión es sí la carencia de información debe interpretarse negativa o positivamente en relación con un tema que preocupa, por supuesto, mucho a los gibraltareños, pero también a los campogibraltareños, ya que compartimos ambos pueblos un ámbito geográfico singular en el que existen profundas interrelaciones de todo tipo entre los territorios.

Parece muy difícil, aunque no imposible, que se cierre el acuerdo antes de Semana Santa como se había anunciado por las partes, pero el silencio hasta la fecha debe interpretarse con una cierta cautela de forma positiva. Me gustaría quedarme con la inexistencia de obstáculos o impedimentos de tal gravedad que necesiten hacerse públicos. Por supuesto que debe haber enormes diferencias y problemas técnicos en la definición y concreción del nuevo estatuto europeo de Gibraltar bajo la ambiciosa propuesta de eliminación de todo tipo de controles fronterizos para personas y mercancías. Este desafío requiere unas buenas dosis de imaginación jurídica y buena voluntad política, además de un entorno y un ambiente negociador propicio. Los oscuros nubarrones que surgieron en torno a la cuestión de Irlanda del Norte y la actitud desafiante y ciertamente arrogante del primer Ministro británico, Boris Johnson, no fueron los mejores augurios. Sin embargo, creo que el avance negociador es serio y vamos en la buena dirección. Como hace un año, sigo pensando que no news is good news.