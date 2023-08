Hoy es día de exaltación nacionalista en la colonia militar británica de Gibraltar y como está empezando a cundir el modelo andorrano, pues eso, vamos a oír lo de Andorra por doquier: un inviable clavo ardiendo del que se habla entre los yanitos, que están que no les llega la camisa al cuello con la jugada que les han hecho sus queridos british. La habitual irracionalidad de la oligarquía gibraltareña está alcanzando ahora cotas más altas con la ya de por sí insensata decisión del Brexit. Debo insistir en lo que de un modo u otro he tratado de poner de manifiesto en numerosas ocasiones y que se resume en la siguiente frase de Ángel Liberal Fernández, capitán de navío de brillante trayectoria, estratega militar y escritor: Gibraltar es ante todo una base militar británica y norteamericana. Hace ya muchos años eso fue exactamente lo que me dijo un viejo amigo y condiscípulo, militar y periodista, gran conocedor de la realidad de la colonia, que firmaba sus colaboraciones de prensa como P. Martínez. Los pocos, más bien poquísimos, que hemos tratado de convencer de que ese carácter de colonia militar, es la clave para entender el significado de la presencia británica entre nosotros, vamos consiguiéndolo. Ahora ya, los medios no se limitan a exaltar detalles propios de drama de cine de barrio, sino que asoma lo militar. Alguna vez explícitamente y muchas entre líneas.

La oligarquía de Convent Place y la república de bufetes que es Gibraltar debieran temer más al Reino Unido que a España. Parece como si no quisieran advertir que a los próceres del Reino Unido no les preocupa la población civil. Ésta no es más que la tinta del calamar, lo verdaderamente importante es la base militar. Nunca se cedió la soberanía y la prosperidad de Gibraltar tiene sus causas edificadas sobre una economía opaca y el desequilibrio fiscal y financiero que hay entre la colonia y su entorno. La plaza es del Ejército de S.M.Británica y son sus fuerzas armadas las que tienen la última palabra. Debieran los yanitos fijarse simplemente en el papel que desempeña el Gobernador Militar; su derecho universal de veto supone, de hecho y de derecho, la inexistencia de una democracia con poder de decisión más allá de lo puramente doméstico. La obsoleta figura del gobernador es una referencia colonial de libro, que descarta por falsos los supuestos democráticos. No hay democracia en donde no se es dueño de su propio destino.