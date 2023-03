El caso Galileo me parece el más ilustrativo de todos esos casos históricos en los que la ideología trata de imponerse a la ciencia. En aquella ocasión los razonamientos físicos del italiano fueron censurados porque alguien había decidido que la Tierra tenía que ser el centro del Universo. Ni los cálculos de Galileo ni los de Copérnico (¡ni los textos bíblicos!) decían eso, pero los jesuitas del Colegio Romano no admitían demostraciones ni rollos de mareas o manchas solares: el sol gira alrededor de la Tierra, como dijo Ptolomeo en el siglo II, y no había nada más que discutir.

Asistimos hoy a un nuevo episodio, también histórico, de confrontación entre ciencia e ideología: una nueva ley ordena que el Registro Civil ha de rectificar "la mención registral relativa al sexo" cuando así lo solicite el interesado, aunque sea menor de edad. No es necesario que ningún experto avale la existencia de una disforia de género: basta con expresar esa voluntad de modificación documental para que, automáticamente, en el DNI, donde antes ponía "SEXO V" ahora ponga "SEXO M", o al revés.

Me pregunto por qué se nos permite modificar el sexo en nuestros documentos públicos y, sin embargo, no se nos deja cambiar otros datos. Tengo amigos a los que no les gusta nada la ciudad en la que nacieron y querrían que, en su DNI, apareciera otra ciudad más grande o elegante, una de la que se sientan orgullosos ciudadanos. Y también sé de otros a los que no gusta nada tener en sus DNI el nombre de sus padres reales, con quienes no han tenido jamás una buena relación: quisieran poder cambiarlo por el de su tío o abuela, con quien sí disfrutaron de una hermosa vinculación paternofilial.

Insisto: desde hace unos días un hombre (eso que la ciencia entiende por un hombre: un ser humano de sexo masculino) puede, acudiendo al Registro Civil, hacer que la mención a su sexo en el folio registral y en su DNI sea mujer, y viceversa. Da igual si es verdad o es mentira. La ley que lo permite habla siempre de "sexo asignado al nacer", ninguneando así el sexo biológico, anatómico o cromosómico, que obedecen a criterios científicos. "Falseamiento legal en documento público" es una expresión que quiero evitar, pero no se me ocurre otra.

Otro día escribiré sobre el respeto y atención que merecen quienes realmente padecen disforia de género así como las personas intersexuales. Hoy escribo de leyes: cuando el deseo y la ideología se convierten en ley por encima de la ciencia, yo siempre me he puesto del lado de Galileo.