FugasOdio a los árboles

Parece que la de viceconsejero, en particular, o la de alto cargo de la Junta de Andalucía, en general, se ha convertido en una profesión de riesgo. Sobre todo, si se está en una de las consejerías al mando de Ciudadanos. Ahí el Gobierno del cambio se ve obligado a cambiar, con una frecuencia que ha llamado la atención, eso que en lenguaje administrativo se ha dado en llamar los segundos escalones. No hay que alarmarse demasiado. Hasta cierto punto entra dentro de lo normal que en un periodo de adaptación a circunstancias tan particulares como las que se dan en la nueva Administración andaluza se produzcan sobrecargas de tensión que haga que algunos se pregunten si no ha hecho, dejando sus ocupaciones anteriores, el peor negocio de su vida y coja la puerta lo antes posible. Lo que no deja de sorprender es que las fugas se reproduzcan en un número tan alto y que, además, en un Gobierno de coalición la epidemia afecte sólo a uno de los socios. El virus de las dimisiones y ceses sobrevenidos se ceba en Ciudadanos, mientras que el Partido Popular permanece prácticamente inmune.

Dice el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que es el encargado cada martes de trasladar a los medios el pensamiento oficial del Gobierno, que todo se debe a una casualidad y que no hay que darle más importancia. Vale: eso es lo que se llama echar balones fuera. Está claro que hay una diferencia notable entre los equipos que el PP y Ciudadanos tuvieron que montar cuando por sorpresa y con el auxilio necesario de Vox lograron echar al PSOE de San Telmo. Los que llegaron de la mano de Juanma Moreno eran personas con experiencia y bagaje político y llevaban décadas soñando con un cambio que nunca llegaba. En cambio, los que lo hicieron aupados por Juan Marín eran todo lo contrario: profesionales que vieron de pronto que la política podía ser un apasionante paréntesis en sus carreras. Ciudadanos en Andalucía no tenía banquillo ni cultura de partido y tuvo que echar mano de voluntarios con un compromiso político que, como el valor a los militares, se les suponía, pero que no estaba demostrado.

Luego, por mucha ilusión que se ponga en el empeño, la realidad de cada día es dura y compleja. La política es ingrata, sobre todo para el que tiene que estar detrás con la misión primordial de que su jefe se luzca a costa de su trabajo sin horas ni días. Y cuando la política no es un refugio, irse no sólo es fácil sino gratificante. Eso es lo que le está pasando a Ciudadanos. Y le seguirá pasando.

A pesar de que plumas más prestigiosas que la mía ya lo han hecho en este mismo periódico, no me resisto a escribir sobre la falta de arbolado que aumenta año tras año en nuestros campos y ciudades. De la mítica imagen de aquella ardilla que podría ir de rama en rama desde Algeciras a los Pirineos, hemos pasado a esta otra en la que camellos y reptiles del desierto pronto formarán parte del desolado paisaje de la piel de toro. Salvo zonas verdes en el norte y alguna que otra mancha en el centro y sur de la península, la deforestación va en aumento y los incendios veraniegos se encargan del resto.

No sé la causa de tanta aversión a los árboles ni de tanta afición a la creación de zonas inhóspitas y carentes de vegetación en nuestros pueblos y ciudades. La deforestación cumplió su papel en la época medieval, en la que la colonización supuso la tala de bosques, el control de alimañas y la posterior repoblación con monasterios o aldeas, época que queda muy lejana, aunque alguno parece haberse quedado anclado en ella. Ignoro la importancia que tienen determinadas asignaturas en los estudios de arquitectos y urbanistas, pero me da la impresión de que la Historia, el Arte y el Medio Ambiente, conforman la nueva tríada clásicamente conocida como las tres marías.

Los árboles cumplen la necesaria función de mejorar el aire de los núcleos urbanos por aquello de la fotosíntesis. Cumplen una función de ornamentación que forma parte de los instintos más atávicos de los seres humanos y, por si fuera poco, hacen la no despreciable labor de tapar la fea arquitectura. Hay sobradas muestras de que la globalización ha entrado de lleno en las ciencias constructivas y el urbanismo. Muchos proyectos sirven lo mismo para Andalucía que para Laponia o Bielorrusia, sin tener en cuenta que allí nieva, hay demasiadas horas de noche y el sol no calienta ni en verano. Estos ilustres desilustrados que dan prioridad al diseño frente a la lógica, olvidan que hay cosas que están trazadas mucho antes de que ellos nacieran y el mundo tuviera que estarles eternamente agradecido por haberlo hecho. Los árboles, la vegetación en general, solo lo ven como un coste añadido que hay que cuidar, podar y renovar, además de dejar muchas hojas en el suelo y proporcionar una estética antigua, ya desfasada, que no forma parte de los programas de estudio ni de los cánones estéticos vigentes.