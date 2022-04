Agua ¿dónde vas?/ Riendo voy por el río/ a las orillas del mar./ Mar, ¿adónde vas?/ Río arriba voy buscando/ fuente donde descansar./ Chopo, y tú ¿qué harás? / No quiero decirte nada/ yo…, ¡temblar!/ ¿Qué deseo, qué no deseo,/ por el río y por la mar?". Estos versos de Federico García Lorca evocan la alegría y la vida que encuentra.

Gracias al proyecto Conoce tus fuentes, iniciativa de catalogación del patrimonio de fuentes y manantiales, hay hasta el momento 12.806 fuentes inventariadas en Andalucía. Este proyecto, impulsado desde el año 2007 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Instituto del Agua de la Universidad de Granada, tiene por objetivos el conocimiento, la difusión y valoración de las fuentes y manantiales de nuestra comunidad autónoma a través de la participación de los ciudadanos. Más de 1.400 voluntarios han participado en la confección de este primer catálogo abierto y online de manantiales y fuentes de Andalucía.

Cualquier persona o institución puede colaborar. Basta saber de la existencia de un manantial por humilde y modesto que sea, verificar previamente si está ya catalogado y, en su caso, rellenar la ficha-encuesta para incorporarlo al inventario. De todos los campos de información contenidos en la ficha hay tres que son fundamentales: el nombre, la ubicación y alguna imagen fotográfica del mismo. Las fichas levantadas de manera incompleta se irán rellenando en el futuro mediante la participación de otros voluntarios. La base de datos de este proyecto -www.conocetusfuentes.com- se ha constituido en una fuente de información de indudable interés para avanzar en el conocimiento y estado de nuestros manantiales, así como de las aguas subterráneas de las que dependen. Servirá como herramienta indicadora de las consecuencias del cambio climático y la evolución de los acuíferos, tanto por causas naturales como por afecciones artificiales

Con los datos actuales, Cádiz, con 1.290 elementos, es la cuarta provincia en número de fuentes censadas. Con 105 fuentes, Los Barrios es el municipio del Campo de Gibraltar que aparece mejor representado, seguido por Tarifa, con 71.

Son todas las que están pero no están todas las que son. Esta no es la realidad de lo que hay, solo un reflejo incompleto de lo que existe. Además, los datos ofrecidos no son necesariamente indicadores de la abundancia de manantiales en el territorio, sino que pueden indicar más bien el esfuerzo diferencial desarrollado en unos y otros lugares. Personalmente he censado bastantes fuentes y, como trabajador del Ayuntamiento de Los Barrios, mi labor se ha centrado en este municipio. De ahí que vayamos a la cabeza.