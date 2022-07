En La Línea de la Concepción, ¿tenemos Feria? ¡Cómo nos gustan las discusiones en mi pueblo! En el inicio de Las Fiestas, el decorado de la coronación muestra en un relieve el escudo de la ciudad con las palabras: FERIA 2022. ¿Feria? Ya tenemos la excusa para inciar la conversación.

Ciudades y pueblos con tradiciones centenarias, tenían la necesidad de crear ferias para la venta y la adquicisión de productos. El origen de la Feria de Abril tuvo un claro carácter mercantil, en otros casos la excusa es el hecho cultural o el histórico, como ocurre con la de Málaga o las Fiestas Colombinas de Huelva, en otras, sin embargo, su origen fue religioso. Con el paso de los años se han ido mezclando estos componentes. Andalucía está llena de fiestas en primavera y verano, incluso llegan hasta octubre, la Feria de San Lucas de Jaén tendrá lugar del 11 al 18 de octubre.

La Línea no tiene Feria ganadera. La primera Velada oficialmente se celebró en 1879, centrada en el Corpus Christi. Al año siguiente pasó al primer domingo de julio. Finalmente su fecha se centra en el 20 de julio, comenmorando su nacimiento.

El componente religioso, con las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, cada día es más popular, pero es un componente religioso, no institucional. Es un diamante en bruto que no conocen muchos linenses, no saben lo que es el mojarse por el Carmen, el desembarco y la posterior polvareda.

A los linenses no nos hacen falta grandes eventos, espectáculos con artistas internacionales o manjares suculentos. La fiesta parte de nosotros, con amigos, familia y compañeros. Es compartir una copa, una comida, unas risas, unos momentos y por la tarde un café con una japonesa. Bailar juntos, da igual lo bien o mal que toque la banda, no importa que no sepas danzar, lo importante es estar, sentirte parte de esta comunidad. Da igual la monumentalidad de la cabalgata o el nivel de la banda; lo que queremos es bailar a los sones de Española y Gaditana.

¿Coronación, el Carmen, Cabalgata o Domingo Rociero? ¿Recinto Ferial, en una caseta, en casa de los amigos, en el Fariñas o en la Calle Real? Da igual, pero disfrutar del amanecer tras una noche de Feria no tiene precio.

El componente cultural, religioso, comercial e histórico se entrecruzan, pero impera el deseo de pasarlo bien y hacer que los que estén contigo disfruten. La canción, la monumentalidad, el calor, el linense lo lleva en su ADN, es una actitud contagiosa que se transmite con facilidad al que está a su vera. Y si no te lo crees ven y lo comprobarás.

En La Línea, ¿qué tenemos: Feria, Velada o Fiestas? Que cada uno la llame como le apetezca, en el fondo son sustantivos que señalan las ganas de vivir, de celebrar la vida.