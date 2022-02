Farsa política

La sesión parlamentaria en la que se dilucidaba la aprobación o no de una nueva reforma laboral ha servido para mostrar (a quien lo ha querido ver) la gran farsa sobre la que se asientan nuestra democracia y sus instituciones. Además de la astracanada de la propia votación (supeditada antes por los tejemanejes y trapicheos del gobierno que por la teórica mejora de las condiciones laborales de los trabajadores) y de una caótica escenificación muy cercana a los guirigáis de los parlamentos asiáticos que con sus peleas y altercados se convierten, a menudo, en noticia de telediario; el trámite parlamentario ha evidenciado bien a las claras la escasa cualificación necesaria para ser diputado ya que visto el ejemplo del representante del PP (al que no se conoce actividad laboral alguna fuera de la política en la que percibe al menos 70.143 euros anuales por la sola tarea de apretar un botón de vez en cuando) que, en un gesto de suma incompetencia, se equivocó de tecla y votó a favor de la convalidación de la Reforma Laboral propuesta por el gobierno, error que, para su desgracia, se tornaría crucial al aprobarse el decreto por solo un voto de diferencia. Por otra parte, dos diputados de UPN que decidieron votar en conciencia y no acatar la directiva contra natura de su partido que, a cambio de alguna regalía (¡qué ni siquiera se atreven a hacer pública!), decidió traicionar a sus votantes y alinearse con el gobierno. Los díscolos diputados han sido vilipendiados por todos y acusados de venderse, en este caso, al PP. Nadie se acuerda de que nuestra democracia es, en teoría, representativa y que los parlamentarios representan -también en teoría- a los electores y de ahí que la Constitución prohíba expresamente el mandato imperativo en el que se asienta la disciplina de voto. Mientras que al zoquete del PP que no sabe distinguir ordenes simples es seguro que le espera una brillante carrera política, los dos representantes de UPD ya pueden dar por acabado su paso por las instituciones por hacer prevalecer su individualidad frente al habitual espíritu borreguil que impera en las Cámaras. Ingenuamente creímos en su día que bastaba con invocar a la democracia para que esta se instalara entre nosotros y que de un día para otro nos equipararíamos a las democracias nórdicas o anglosajonas. En realidad, las democracias son frágiles y necesitan de un pueblo maduro, reflexivo y crítico capaz de detectar abusos y corregir desviaciones. Desgraciadamente no es ese el caso de los españoles que hemos dejado que a partir de la Transición, huestes de políticos profesionales lo acaparasen todo hasta convertir España -como escribió Félix de Azúa- "en una disparatada caricatura de diecisiete estados administrados la más de las veces por inútiles y otras por sinvergüenzas". Somos como niños que una y otra vez nos tragamos la grotesca "mise-en-scène" de unos políticos cuyo único empeño es mantener a la gente en la ignorancia para así conservar, por muchas barrabasadas que hagan, su privilegiado estatus.