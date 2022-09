¿Existen los profesaurios?

¿SON profesaurios o maestrosaurios, señores o señoras que atiborran a su alumnado con datos, fechas, normas gramaticales, formulaciones matemáticas y químicas? ¿Que los torturan con listados de conjugaciones verbales, de sinónimos y palabras que no valen para nada?

El lunes 12 hemos iniciado el curso escolar de Infantil y Primaria con una nueva Ley de Educación. Con esta son ocho las que hemos tenido en la democracia: una UCD, dos PP y 5 PSOE. Ocho millones de estudiantes no universitarios regularán su educación con la nueva reforma educativa, en algunos casos con el nombre de la asignatura, pero sin el currículum andaluz.

Las leyes en democracia las realizan los políticos, pero la educación depende de los educadores y no de las guerras partidistas, donde impera más la confrontación ideológica que la búsqueda del diálogo. Todos, incluso los políticos, cuando realizamos un cambio deseamos que sea para mejorar. Plantear que es una respuesta contra el fracaso escolar, contra la frustración de nuestros niños por no alcanzar los niveles, bajando la exigencia y los conocimientos es "maestrofobia". El esfuerzo es bueno, aceptar los errores y superarlos es enseñanza de vida. Transmitir que todo da igual, que no existe el suspenso, que todos tendrán el mismo certificado, el mismo nivel, es mentirles, tanto a ellos como a sus familias. Es engañar no solo a la sociedad actual, sino a la futura. Los niños por naturaleza quieren aprender, superarse y disfrutan con ello.

No podemos desacreditar la memoria, todo lo que aprendemos es en un primer paso memoria, por ejemplo: hablar, jugar al parchís o al ajedrez, conducir o cocinar. Usamos la memoria para guardar, practicar, repetir y hacerlo nuestro. Claro que debemos profundizar en el enfoque competencial, concretándolo en las actividades diarias de clase y de esta forma el aprendizaje será más permanente, pero para ello no basta con descargar el currículum. Las asignaturas son prácticas, pero el cemento es la memoria. En un segundo paso llega la habilidad, la destreza, la soltura. Con la experimentación, con el uso hacemos nuestro el conocimiento.

Damos la bienvenida al nuevo Consejero y a la nueva delegada de Educación para seguir avanzando. La escuela promueve la igualdad, la educación para la paz, el trabajo cooperativo, la salud, la higiene, la tolerancia, la empatía, la inteligencia emocional, la afectivo-sexual, etc.

Tenemos el perfil de salida encarando los retos del siglo XXI. Me encantan las futuras "hiperaulas", pero la realidad es que en nuestras escuelas tenemos todavía aulas donde el alumnado no tiene dos metros cuadrados para cada uno y realizar su trabajo de forma competencial.