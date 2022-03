Evaluando, que es participio

Soy profesor, me acaban de perpetrar un curso sobre evaluación criterial, nueva ola de la homeopatía didáctica. Qué es. El terror. Se trata de no saber de qué se habla, pero que parezca normal; si le añadimos un servicio de inspección cuya única función es capear legalidades abstrusas pisoteando la labor real de los centros (no se les conoce solidaridad con la docencia y la degradación del sistema), ya estamos listos para que todo se hunda sin un por qué.

Una calificación es el resultado final de una pila de observaciones que tienen que ver con los elementos legales del currículo pero también con detalles personales incontrolables; la "Auctoritas" académica pende de esa decisión. Si la diluyes en un ejercicio parecido a una hoja de cálculo pública, que incluso te la propone automáticamente, estás disolviendo la autonomía y la libertad de cátedra (Constitución); ¿imaginan un diagnóstico médico así?

Si la calificación se divide en dos docenas largas de ítems, bajo la aparente objetividad se esconde la incapacidad para controlar el resultado del proceso; es cuestión de "caos" en el sentido de la Física. Estamos destruyendo el papel del profesorado empós de una supuesta reclamabilidad objetiva de los tutores legales o de la inspección, el docente ya no podrá argumentar amparándose en su experiencia profesional porque la ha depositado en un lista pública de pequeñas notas discretas, cada una con su función separada.

Además, si una cabra en la ESO podía obtener legalmente un certificado de escolaridad acudiendo los años pertinentes, ahora en la Obligatoria sólo podrá repetir curso dos veces, es decir, si alguien repite en Primaria y en primero de la ESO, se plantaría en cuarto sin mover un papel...

Cómo garantiza esto que el analfabetismo funcional que van llegando a Bachillerato deje de serlo, y no insulto sino que peleo por estas víctimas. Bajo un disfraz de progresismo es pura reacción, condenar a la Pública a generar mediocridad contratable parcialmente; el titulito es una escolarización inútil sin fondo, consolidando la separación de clases en vez de fomentar el intercambio, función básica de la Enseñanza. Pregunte a una notaria cómo llegó.

Apelo a que se rebele la Inspección, los sindicatos se movilicen para defender a sus representados, al menos una vez, y a usted, profesor, profesora, a que mueva esto, quítele mi nombre, pero luche por su dignidad.