Euforia y preocupación

HAN conseguido un acuerdo que les permitirá gobernar en Andalucía, pero destacados miembros del PP confiesan que la tarea no es fácil. Está llena de trampas. Juanma Moreno es el más consciente de su situación de debilidad, aunque no le faltan ganas para asumir el Gobierno. Sabe la gente del PP que Ciudadanos no perderá ocasión en seguir metiendo el dedo en el ojo a Vox, porque no quiere "contaminarse" con el discurso de Abascal, y eso puede poner en situación de riesgo el pacto de gobierno con el PP. Por otra parte Vox se empeñará en hacer ver que se ha llevado el gato al agua, cuando no hay más que comparar sus 19 exigencias con el texto firmado finalmente, plagado de ambigüedades y de términos que indican intención y no obligación. Además de que algunas de las propuestas del nuevo gobierno figuraban en las que planteó Casado en su discurso como presidente del PP. Este partido deberá tomarse como prioridad la batalla de la comunicación precisamente para contrarrestar la campaña de Vox, que necesita presentarse como el partido que ha doblado la rodilla al PP si quiere llegar al 26 de mayo como referente de la derecha.

El reto del nuevo gobierno andaluz, por tanto, no es fácil, sobre todo para el PP. Cs ha marcado distancias con Vox, y ha logrado no aparecer en ninguna foto firmando junto a Vox. Lo ha hecho el PP, y aunque ha rebajado considerablemente las exigencias de Vox hasta el punto de que algunas de ellas han desaparecido, muchos lo presentan como un partido que ha "tragado". Mensaje que ha calado más de lo que Pablo Casado cree y que incluso comparten algunos de sus barones regionales, que admiten su preocupación por el pacto con Vox. Porque derechiza excesivamente a un PP cuya fuerza ha estado siempre en conseguir votos de centro y de derecha, y porque si Vox se presenta como ganador del pacto en las redes sociales -que tan bien maneja y que tienen mucho que ver con su subida espectacular de votos- las elecciones de mayo pueden ser un nuevo espaldarazo para Vox a cuenta del PP … lo que evidentemente inquieta a quienes ese mes se juegan los gobiernos regionales y municipales.

PP y Ciudadanos han conseguido hacerse con el gobierno andaluz, que no es un asunto menor. Pero Vox no se va a quedar cruzado de brazos mirando cómo Moreno y Marín toman decisiones. Vox buscará presencia, protagonismo, porque en caso contrario estará muerto antes de haber nacido a nivel nacional. Así que, hasta que pasen unos meses, no se sabrá quién ha vencido en esta complicada peripecia política.