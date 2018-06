España y un puñado de detalles a corregir

Echando en falta los dos puntos que nos quitó Cristiano, la selección española lidera su grupo, pero deja una sensación agridulce, una mezcla que pierde al compás de ver cómo hay futbolistas que no andan a tope. Por ejemplo, Iniesta, que tras su excepcional culminación del curso doméstico parece haber bajado de nivel, lo que redunda excesivamente para mal en el balance que España puede ofrecer en este campeonato.

Cuando los iraníes, a través de un primer tiempo cicatero y especulativo de toda su gente por detrás del balón se echó en falta la imaginación y velocidad que el manchego le da a la circulación de la pelota. No sé si el bajón será pasajero o si aquellos últimos partidos con el Barça fueron su particular canto de cisne. Pero no es sólo Iniesta el que bajó de nivel, pues tampoco se ve al Busquets autoritariamente imperial acostumbrado, sino a un futbolista que no siempre gana la puja.

¿O qué decir del apartado resta? Sobre De Gea corrieron y corren ríos de tinta, pues a su culpabilidad en el empate con Portugal se añade el error en el bolo con Suiza y cómo gestionó la jugada del gol anulado a Irán. Y eso es un problema gordo, pues si algún puesto goza de especial sensibilidad es el de guardameta. Habitualmente procede mantenerlo en el equipo para que gane en confianza, pero tampoco puede gozar de un crédito ilimitado porque el mal puede ser letal.

Por otro lado, mucho se cacarea de que Ramos&Piqué es la mejor pareja de centrales del mundo, pero en Rusia no están demostrándolo. En ningún partido han dado muestras de su nivel habitual, agrandándose el problema con Irán no ganando nunca la batalla aérea, mayormente ante el ariete Azmoun. Son detalles a corregir cuando el tiempo cabalga inexorable hacia la importante cita del lunes en Kaliningrado. ¿Se llega a tiempo de la corrección? Esperemos que sí.