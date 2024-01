Una política gubernamental expansiva implica aumentar el gasto público o reducir impuestos para estimular la economía. Esto puede llevar a más dinero en circulación, lo que, si no va acompañado de un aumento proporcional en la producción de bienes y servicios, puede generar presión inflacionaria al aumentar la demanda sin suficiente oferta, lo que eleva los precios.

Si ello va acompañado, además, de una baja productividad, como está constatado en la economía española y todo ello va en contra de las políticas monetarias de los bancos centrales, el resultado será para 2024 un aumento de la inflación en España, que pasará del 3,5% en 2023 al 3,9% en 2024, en un contexto general europeo en el que las grandes economías europeas verán una mejora en los datos de inflación en 2024, respecto a 2023. Una vez más, la economía española en dirección opuesta a la dirección de la economía europea en su conjunto y no precisamente por su elevada productividad o bienes y servicios producidos con valor diferencial.

Los niveles contenidos de inflación media en la zona euro, unidos al paraguas que supone la moneda única, otorgan una cierta protección

Los niveles contenidos de inflación media en la zona euro, unidos al paraguas que supone la moneda única, otorgan una cierta protección tras la decisión de los bancos centrales de dejar de comprar deuda soberana. A ello contribuye en el espacio económico de la UE, unos niveles de productividad aceptables, aunque con unos niveles moderadamente elevados de deuda publica y un mayor interés en legislar que en aplicar innovaciones tecnológicas para elevar la productividad.

Lamentablemente, no es el caso de la economía española, con una deuda publica muy elevada, rozando el 120% sobre el PIB y tan preocupante como eso, un nivel de productividad a la cola de Europa, con una falla estructural en su arquitectura económica, fundamentada en su estructura de generación de PIB, fundamentada en políticas laborales erráticas, un atraso en la implantación tecnológica importante, superior al de la UE -ya mermada de por sí- y un sistema educativo escasamente orientado a la productividad activa, cuando los profesionales concluyen sus estudios superiores, afrontados a bajos salarios con los que se ha contenido la inflación y un escaso desarrollo del management, mal entendido de la empresa española, además de su escaso tamaño, en un contexto en el que la devaluación se enmascara a base de salarios bajos, sencillamente porque el output final no da más de sí.

El problema sigue siendo de deuda, pero no cabe duda de que sabemos que la misma tiene límite, lo que no sabemos es dónde está ese límite

Afortunadamente, amparada la economía española en el paraguas económico de la UE, los niveles de los desajustes en la deuda sobre PiB y los niveles de productividad quedan diluidos en su conjunto europeo y los datos de inflación no son desorbitados, pero el peligro es que tanto la deuda publica como la productividad se están aproximando a escenarios peligrosos, lo cual incide en el desajuste estructural de la economía española y, como es sabido, con el agravante adicional de que lo estructural es complejo de corregir en el corto plazo.

El problema sigue siendo de deuda, pero no cabe duda de que sabemos que la misma tiene límite, lo que no sabemos es dónde está ese límite. Los mercados no avisan cuando se alcanza esa línea roja.

Deuda, déficit y productividad

La economía española está presionada por el déficit, la muy elevada deuda publica y la crónica y estructural baja productividad, lo que sugiere, con escaso margen para el error, que cualquier desequilibrio global de cuyos riesgos no estamos exentos -tanto en el ámbito geopolítico como económico- pondría seriamente en riesgo la estabilidad del país. Entre otras razones, por que la inflación, cuando es moderada, solo puede combatirse con un aumento de la productividad, en su forma más consistente y sana y no con política monetaria o expansión fiscal -difícil en el caso español- por tratarse de un tema estructural, lastrado además por una deuda soberana que se acerca a limites peligrosos y creciendo.

Las soluciones urgentes son aumentar la productividad y reducir costes para disminuir la deuda

Las soluciones urgentes son aumentar la productividad y reducir costes para disminuir la deuda, modificando la estructura de gasto del estado a corto plazo y mejorando la arquitectura de generación de PIB.

Mejorar la productividad no es algo coyuntural, es estructural y por tanto este objetivo cabe considerarlo a largo plazo, lo que implica poner las luces largas desde el ámbito legislativo y en consecuencia político. Algo que está lejos de alcanzar el mínimo consenso necesario, pues la elevada polarización política que afecta de forma directa al ámbito de las relaciones entre partidos, no hace vislumbrar la solución de consenso necesaria, máxime teniendo en cuenta que nuestra clase política, en general, parece más interesada en centrarse en temas tangenciales de amplio espectro tan emocional como innecesario, en lugar de en aplicar soluciones estructurales de largo plazo en los temas especialmente importantes, como son los económicos a riesgo de ser impopulares.

El miedo a perder poder en el escenario electoral, unido a soluciones demagógicas, cuando no decididamente populistas, nos llevan a dar respuesta desde el ámbito político a actuaciones basadas en el corto plazo, cuando lo que se necesita es trabajar por un futuro mejor con perspectivas largoplacistas, a pesar de que en el escenario inmediato, algunas de las medidas serian, sin duda, impopulares.

Mejor si cabe, sería aplicar la virtud de comunicar y ejecutar lo correcto, aunque sea impopular, ante la necesidad de un futuro mejor para todos

Hacer de la necesidad virtud, como bien dice el presidente del Gobierno, es en este caso tan adecuado como saludable, al apoyarse en el idioma, cuyo refranero aporta tantas claves verdaderas. Está bien sostener una mayoría parlamentaria -necesidad-, a través de la aplicación de la virtud -pactar en escenarios indeseados- pero mejor si cabe, sería aplicar la virtud de comunicar y ejecutar lo correcto, aunque sea impopular, ante la necesidad de un futuro mejor para todos.

El refranero es sabio y en consecuencia también nos recuerda que soplar y sorber, todo no puede ser. Aplicado a la economía española, la expansión fiscal es incompatible con un sentido extractivo desde la clase política al ámbito económico.

No tiene sentido aplicar una política fiscal expansiva -recuérdese que la última bajada del desempleo se ha derivado por el fuerte tirón del empleo público- al tiempo que la carga impositiva a las empresas y trabajadores es claramente extractiva, lo cual evidencia que la clase política, especialmente de izquierdas, no cree o no confía en la capacidad de la economía española.

La UE va a una ampliación de 37 estados, que harán que España pase de ser receptor a contribuyente

El resultado de una política fiscal expansiva, unido a un aumento de la carga impositiva, implica aumentar deuda publica, si el gasto no se reduce, debido a que mayores impuestos implican una menor actividad y a la larga suponen un freno a la actividad económica. En otras palabras, si la expansión fiscal que implica mayor gasto público no se equilibra con menor gasto corriente del Estado, la olla a presión se descomprime por la deuda publica, mientras haya capacidad para ello.

La política fiscal expansiva se está compensando con ingresos europeos, pero la UE va a una ampliación de 37 estados, que harán que España pase de ser receptor a contribuyente y en ese escenario, solo la productividad y el valor diferencial de la producción, que hay que traducir a precios, marcarán la línea de la viabilidad económica. No estamos hoy en las mejores condiciones ante tamaño desafío. Somos un país grande, lo que implica enormes gastos corrientes del Estado. Un país grande cuyas empresas, el 98% son pequeñas o microempresas.

Ustedes dirán.