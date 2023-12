Escribo en estas vísperas de la Navidad con un retropaladar a mierda, jornadas gastronómicas por antonomasia. Me resulta imposible hablar del Portal de Belén sin pensar en cómo Israel se ha empeñado en perder una guerra, que tenía ganada, por el cortoplacismo de unos dirigentes ultras que cuentan con la ventaja demagógica de proclamarse víctimas eternas de un antisemitismo que existe, sin dudarlo un instante, pero que no debe ser usado como patente de corso para incumplir la legalidad internacional porque, lejos de lo que pueda decir nuestro amado Bibi, eso sí que es destruir la base del prestigio del Estado de Israel y de la cultura judía.

Pierde en dos frentes: la comunidad internacional no los abandona a su suerte por puros intereses estratégicos y económicos, porque el sufrimiento que está causando en Gaza es insoportable hasta para sus guardaespaldas norteamericanos, casi ningún país apoya ya frontal y abiertamente la estrategia de destrucción masiva de estructuras y de criminalidad evidente contra la población palestina, aunque pocos se atrevan a salirse de la foto; el otro frente es del futuro, Israel está construyendo generaciones de fanáticos que nunca podrán perdonar el daño, los traumas, el dolor inútil causado a miles y miles de familias, está construyendo el terrorismo del futuro y con más odio que nunca, craso error.

No olvidemos que allí gobiernan fanáticos religiosos con el mismo tipo de demencia fideísta que la yihad islámica o la cruzada cristiana, por mucho que se disfrace de intelectualidad hermenéutica de La Torá complejísima y políglota, el judaísmo no puede escapar, a pesar de sus fintas conceptuales, de ser otro culto fundamentado en costumbres bárbaras como la mutilación genital; es fácil calificar y criticar a los otros y no asumir lo propio.

Nuestro mundo requiere recuperar valores humanísticos: situar los derechos básicos de la dignidad humana en el centro del debate, como dice Chomsky (verdadero santo de nuestro tiempo si la religión fuera convivir racionalmente), no puede ser que aceptemos la propiedad del lujo más obsceno como puntal central de nuestras Leyes, porque es inatacable, mientras ¡debatimos! sobre si una familia pobre tiene derecho o no a una vivienda; no puede ser que perdamos la consideración hacia las víctimas de las guerras como una inevitabilidad, mientras los criminales pasean por sus despachos repletos de ideas complejísimas, elaboradas por intelectuales formados en universidades ¿criminales?

Más difícil es que entre un rico en el Reino de los Cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿de verdad podemos celebrar hipócritamente esta fiesta belenista obviando que Israel está destruyendo una parte de la tierra que adoramos? Les deseo lo mejor, a ustedes, a los palestinos y a los israelíes.