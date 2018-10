Escritores

José María Aznar ha escrito un libro. Otro. Es escritor. Belén Esteban también escribió un libro. Lo hizo hace cinco años. Tal vez ha escrito más. No sé. Pero ha escrito uno al menos. Es escritora. Por lo que se ve mucha gente tiene la imperiosa necesidad de imprimir lo que se le ocurre y encuadernarlo para que se venda en las librerías y en los grandes almacenes. En 2011 el escritor ruso-estadounidense Gary Shteyngart dijo que "cada vez menos gente quiere leer y más desea escribir". No creo que Shteyngart haya conocido a Esteban, pero dos años después ella le dio la razón con la publicación de Ambiciones y reflexiones. Todo un best-seller.

En España hay un huevo de gente como la que dice el autor de Pequeño fracaso -traducida al castellano por Eduardo Jordá-. Yo no sé si hay tanto lector para tanta gente que escribe. Me parece que no. Y creo también que hay mucha gente que escribe que no lee nada (puede que ni siquiera lo que escribe, a tenor de lo que escribe). Es muy probable que estas celebridades tengan un negro a su servicio (por favor, nada de chanzas facilonas con la llamada... ¿cómo le llamaban a esta mujer? Voy a buscarlo en internet: ah, ya, la llamaban "princesa del pueblo". Vale, una princesa que escribe). Poco trabajo tiene el negro de esta mujer. El negro le pone las cursivas. ¿Sabe Belén Esteban qué es una cursiva?

Y en el caso del ex presidente del Gobierno... Aznar viene lamentando desde hace tiempo -desde 2004, concretamente- que España toda sea una cursiva cada vez más inclinada, doblada y a pique del derrumbe, alejada de su verticalidad histórica. No, Aznar no quiere cursivas, prefiere una patria como la letra redonda: vertical y circular. Menos mal que por ahí viene Pablo Casado, dispuesto a enderezar los renglones torcidos del guión hispano. Éste seguro que también acaba con un libro en los anaqueles: otro trabajo -no sé si poner esto en cursiva, trabajo- en su currículum, al lado del máster... Cuentan que tiene uno acabado desde la Semana Santa que versa sobre la "cuarta revolución industrial" pero que no se atreve a publicarlo porque le han advertido que "son marcianadas". ¡Pero Casado, por Dios! Si no quieres mirarte en el espejo de tu padre político -no, tu suegro no, don José María- toma ejemplo de Belén Esteban. ¿Acaso has visto algo más extraterrestre? Ahí la tienes, con un tocho de 268 páginas que superó en ventas al mismísimo Vargas Llosa. Tú no te cortes, Casado. Como dice el título del libro tu admirado Aznar, el futuro es hoy. Así que ya estás tardando.