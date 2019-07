Pues a mí el debate de entronización del aspirante Sánchez, me ha parecido muy interesante. Lo que desea el líder socialista es ser entronizado, elevado al trono. Para regocijo de las generaciones venideras, que verán en él la luz de una España nueva, revitalizada y progresista, que se ha redescubierto encontrando a su conduttore, el hombre que, después de resistir los envites de su clan, nos conducirá hasta refundirnos en una Europa también nueva, lejana de la de los mercaderes, de los neoliberales y de sus satélites; especímenes del capitalismo internacional y adoradores de la ley de la oferta y la demanda. Si este mediodía suena el chupinazo, nos situaremos, como si tal cosa, en una versión actualizada, llena de jovenzuelos precocinados, del trágico Frente Popular republicano que tantos disgustos nos trajo.

Pues se trata de una entronización, el aspirante aspira a que, en el peor de los casos, los otros silben el canto del jilguero y lo dejen en paz. Aunque lo que debieran hacer, según él, sería abrir los brazos en una ceremonia de encuentro con el horizonte de la tierra prometida. Todos esos otros que, por no poder, ni hacen ni dejan hacer. Todos esos otros que dan aire a los enemigos del sistema y del estatus, obligándole a asumir la compañía necesaria de los depredadores del Estado. Esos otros que habrán quedado en evidencia, poniendo palos en las ruedas de un futuro que está ahí, esperando a que el aspirante agarre el timón y nos conduzca por los senderos de la prosperidad y el bienestar.

Magnífica puesta en escena, premonitoria de cualquier desenlace. El famoso "no es no" que, en una situación semejante, envío a galeras a toda una troupe de fajados profesionales de la política, se ha trocado en un "callar y otorgar" propio de los regímenes dominados por el pensamiento único. Dice el refrán que "mañana será otro día y verá el tuerto los espárragos" y cuentan que el añadido, que relega a un nuevo amanecer la posibilidad de que se arregle la limitación visual del observador, es de factura andaluza. Remite Arturo Montenegro (del Centro Virtual Cervantes) a José María Iribarren, para referirse a la variante "Amanecerá Dios, y verá el ciego los espárragos", pero a mí la que me chifla es la de El Quijote: "Amanecerá Dios y medraremos". Sánchez e Iglesias, interpretándose a sí mismos, han conseguido una soberbia actuación. De un modo u otro medrarán, no cabe duda alguna.