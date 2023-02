Aquella noche resultó imposible pegar ojo. Dudo que alguien pudiera hacerlo en esta ciudad. Lo ocurrido el pasado 25 de enero en Algeciras, en la Plaza Alta, en pleno corazón del centro provocó una herida que probablemente nunca termine de olvidarse porque deja cicratriz.

El ataque, investigado como yihadista, que acabó con la vida del añorado sacristán Diego Valencia y del que escapó por milímetros el párroco Antonio Rodríguez supuso un golpe tremendo para toda la sociedad algecireña, un atentado contra los cimientos de nuestra convivencia en uno de los rincones más abiertos y multiculturales de este país ya de por sí acogedor y hospitalario.

La tragedia situó a Algeciras en el foco durante unos días y, como suele suceder en estos casos, la carroña sobrevoló para intentar verter opiones de todo pelaje sobre un lugar que ni conoce ni ha pisado. Algunos lo hicieron por primera vez para rebuscar y difundir odio cuando el dolor todavía lo inundaba todo. Sin embargo, aquí nos dicen especiales por algo y, en esta terrible ocasión, la ciudadanía algecireña ha estado más que a la altura y muy por encima de las circunstancias.

Con la templanza que da el paso de unas semanas, uno corrobora que Algeciras ha llevado con entereza uno de los peores mazazos que puede sufrir una comunidad como es el ataque inesperado y sanguinario de un indeseable fuera de sus cabales. La ciudad ha contestado con solidaridad y también con normalidad porque en Algeciras impera una convivencia sana y diversa desde hace muchos años, aunque los tertulianos y presentadoras del prime time capitalino no lo crean y se figuren que vivimos en Bagdad o Mogadiscio.

Me apena el trago que muchas buenas personas de la comunidad marroquí han tenido que pasar, sintiendo en muchos casos una vergüenza inexplicable por compartir origen o religión con el monstruo que asesinó a Diego. Esta gente honrada y trabajadora lleva décadas forjando el nuevo tejido de una ciudad que ha prosperado a lo largo de su historia gracias al mestizaje y al enriquecimiento cultural. Algeciras sabe lo que es resurgir de sus cenizas una y otra vez.

Dicho lo cual, este atentado no ser en vano. Autoridades, políticos, jueces y fuerzas del orden deben proteger mejor al ciudadano de a pie, deben impedir que estos locos asesinos anden sueltos por las calles porque falló no sé qué protocolo o porque no había medios o por cualquier excusa burocrática barata.

De aquella noche del 25 de enero tampoco quiero pasar por alto el comportamiento y extraordinario trabajo de mis compañeros de redacción, que por unas horas me hicieron olvidar la barbarie y sentir orgulloso de ser uno más.