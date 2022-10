Es un orgullo y un lujo para la ciudad que Malú, y un tiempo antes, Alejandro Sanz, aceptasen el nombramiento como Embajadores de Algeciras, que se les otorga por el Ayuntamiento. El que se acuerden puntualmente y de una manera entrañable y cariñosa de esta ciudad, de sus rincones y de sus gentes, son la más excelente y auténtica promoción que podemos recibir. Y ello a escala global, por el enorme impacto internacional que tienen sus carreras artísticas.

Hemos de estar agradecidos, y también poner en valor el acierto del consistorio a la hora de adoptar esta decisión. Ambos son miembros de familias de tradición musical, que bebieron de sones y cantes desde sus primeras horas, y que no necesitaron más maestros que sus propios congéneres. Pero no todos los que están llamados para la música pueden disfrutar de tal bendición. Y en Algeciras se ha demostrado que los hay con mucho oído y con mucho arte.

Por ello, tal agradecimiento a estos artistas y a la música, se ha de materializar de una vez, en la definitiva construcción del Conservatorio Profesional Paco de Lucía, que lleva años y años siendo objeto de promesas incumplidas por parte de la de Junta de Andalucía. En el mismo, podrán desarrollar su talento musical otros tantos algecireños, y seguro que del mismo saldrán músicos de importancia. Así, el proyecto de presupuestos autonómicos para 2023, parece que incluye una partida de 5,4 millones de euros para ello. Pero es que los del año 2022, y previamente los de 2021, también contaban con la misma cifra, sin que se haya gastado un euro poniendo un ladrillo. Y así desde 2015, cuando la ciudad cedió los terrenos de los antiguos cuarteles de Fuentenueva para tal instalación. El proyecto ya está licitado, ahora ha de empezar la construcción sin más dilaciones ni mas excusas.

Eso si, no falta la tradición de anunciar la proyectada inversión cada año por este tiempo, al comunicarse los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Ya luego el gobierno se olvida de decir que no ha cumplido su Ley de Presupuestos, y no ha construido nada. En fin, lo de siempre, el tocomocho de los presupuestos para con esta comarca, de unos y de otros, y en tantos proyectos que luego quedan en papel mojado. Ya es hora de cumplir con Algeciras, y dar la posibilidad a los embajadores de nuestra ciudad de anunciar satisfechos la inauguración de tal conservatorio, como muestra del compromiso de nuestra ciudad con la música, con la cultura, con la educación y también en honor a la memoria de Paco de Lucía. A ver si de una vez lo conseguimos.