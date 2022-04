Por fin Juanma Moreno anunció que las elecciones en Andalucía se celebrarán el 19 de junio. Ya sabemos que la justificación de este adelanto, tantas veces repetido, está, según manifiesta el presidente, en la necesidad de un presupuesto para 2022 y 2023. Sin embargo, su vicepresidente Juan Marín, de Cs, no era partidario de ese adelanto electoral y así lo ha manifestado en multitud de ocasiones y pedía que alguien le explicara ese adelantamiento que, por cierto, no es muy grande. Dijo no querer que las elecciones fueran en un domingo. Y ni siquiera esto lo ha conseguido. Sería miserable pensar que no va a repetir como diputado y ese adelanto le puede costar unos meses de estipendio.

Veamos qué dicen las encuestas. Suben todos los partidos en liza, pero el PP no sube lo suficiente. Con el 33,3% de los votos, que le asignan las encuestas, podrá conseguir entre 45 y 47 diputados. Lejos pues de la mayoría absoluta, que son 55 diputados. A Vox, estas encuestas le dicen que obtendrá 5 ó 6 diputados más de los que ahora tienen. A Unidas Podemos la encuesta le da de 9 a 10 escaños y a Adelante Andalucía, el partido que lleva a Teresa Rodríguez como número uno, de 2 a 3 diputados.

Hay una información no comprobada que dice que Vox ha sufrido una escisión en 4 de las 8 provincias andaluzas y que esta escisión será encabezada por un militante que quiere construir una estructura nacional para lograr representación en el Congreso de los Diputados. Por su parte, el líder del PSOE dice estar en disposición de gobernar en minoría y en solitario y afea al PP que no cumpliese en la legislatura anterior con el compromiso de apoyar la lista más votada, que fue la del PSOE, encabezada por Susana Díaz. Su propósito es movilizar el voto para que este no se quede en la abstención y fundamentalmente, movilizar al 40 % de personas que no contestan en las encuestas.

Juan Antonio Delgado, diputado por Cádiz de Unidas Podemos, ha presentado su candidatura a la provincia para estas elecciones y se plantea, como principal objetivo, que la ultraderecha no entre en el próximo Gobierno.

Y a Vox, las encuestas le dan 20 diputados, 8 más de los conseguidos en 2018 y anuncia que no dará el apoyo a un gobierno del PP si no entra a formar parte de ese gobierno. No lo tiene fácil Juanma Moreno, porque Vox le ha comido terreno al PP, aunque él sea el político mejor valorado. Veremos pues si ese adelanto electoral que se ha conseguido es bueno para el PP.