Abro la ventana, amanece un nuevo día, es domingo, sí domingo, pero no un Domingo cualquiera, es Domingo de Ramos.

Como cristiano el Domingo es un día importante, un día en el que nos acercamos físicamente a Jesús a través de la Eucaristía dominical, y digo físicamente porque como Hijos de Dios debemos acercarnos todos los días a Él. Pero es el Domingo cuando nos acercamos a la Mesa para inundar nuestros corazones de su Palabra y de su Cuerpo.

Y como Cristiano Cofrade, Domingo de Ramos, Domingo de nervios, de miradas eternas a esa túnica de nazareno, de miradas de ilusión a ese costal que te vas a poner por primera vez, miradas de miedo a un cielo azul al que le pides que no deje pasar ninguna nube sospechosa, mirada de responsabilidad a esa medalla, porque aunque este todo organizado, quieres que todo salga bien…

Domingo de un sol radiante con olor a primavera, de revolotear de pajarillos, de sensaciones impregnadas de incienso, recuerdos bañados de cera y de vivencias exhornadas con las mejores flores, pero que no son más que muchas de las características que tiene para los cofrades el primer día de nuestra Semana Grande, de nuestra Semana Santa.

Todo está preparado, todo listo, todo coordinado pero os puedo asegurar que los nervios afloran como si de mi primera Semana Santa, allá hace ya casi 37 años, se tratara. Pero benditos nervios y ay de ellos si no aparecieran, sería señal de que ya mi corazón no siente igual, que ya mi tiempo ha pasado pero os puedo asegurar que esos nervios me rondan cada segundo que pasa.

Y eso desemboca en: Aurora del Alba que a La Línea despierta, entre emociones, ramas de olivos y palmas, el Domingo de Ramos asoma. Canto de golondrinas en las parroquias resuenan, sueño que nos desvela, es el lucero que anuncia ese Alba, rosa sin espinas del rosal que crece junto a la hiedra en la tapia de nuestras almas.

Azahar, jazmín, azucenas, olores característicos de primavera, olores a Domingo de Ramos, saeta, ropas “estrenás”, gentío y un retumbar de tambores que anuncian que todo está dicho y que dicho queda. Semana Santa en la Iglesia, Semana Santa en la calle, Semana Santa en el interior de cada uno, tres vivencias paralelas en la mente de un cofrade.

Que toda La Línea sepa que lo sepa La Línea entera, que ya llego el Domingo de Ramos… que la Semana Santa de La Línea comienza.

Que la Cuaresma nos haya servido para reflexionar y hacernos mejores, que no caigamos en el egoísmo de mirar por nosotros mismos sin importarnos los demás que nuestras manos no se escondan sino que las extendamos para sujetar a quien más lo necesite y que seamos capaces de transmitir Amor amor por y para los demás sin olvidar que Él, el más grande el Hijo de Dios, Jesús, dio su vida por Amor, Amor por nosotros. Feliz Semana Santa, Feliz Pascua de Resurrección.