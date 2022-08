Despilfarrar con honradez

No se le puede negar al PSOE que es el partido más listo de España. Es el partido que más años ha gobernado desde la Transición democrática, que la extrema izquierda todavía considera franquista. Es el partido que más años ha gobernado en la autonomía de Andalucía, concretamente tres años menos de los 40 que permaneció Franco en el poder. Fue el primer partido condenado en un caso de corrupción, el de Filesa, en el que defraudaron 1.200 millones de pesetas (entonces no había euros). Y es el partido que ha inventado un nuevo concepto: el despilfarro del dinero público con honradez. Para justificar la gestión de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE.

En un Estado de Derecho, las condenas se deben cumplir, sin que las sentencias de los jueces sean corregidas por los gobiernos. Un indulto sólo es admisible en casos muy excepcionales. Por otra parte, uno de los principios básicos del derecho es que la ignorancia no exime de cumplir las leyes. Si Chaves y Griñán no lo sabían, es como si un ciudadano no sabe que comete un delito. Eso no le exime de las consecuencias.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán parecían honrados. A diferencia de algunos consejeros que tuvieron en la Junta, y que han escapado mejor que ellos. De esos no se puede decir lo mismo, pues se notaba de lejos cómo administraban el poder con veleidades despóticas. Chaves y Griñán fueron presidentes con los que se podía tratar, moderados y razonables. Personalmente, creo que son unos señores. Pero, a su alrededor, existía un entramado que defraudó muchos millones. Ellos, como presidentes, eran responsables políticos de aquello, según la legalidad vigente.

Es obvio que las consecuencias de los ERE beneficiaron al PSOE. Facilitaron que no se viera sacudido por conflictos laborales y siguiera en el poder. Por otra parte, prejubilar a trabajadores con 52 años (y no sólo lo permitió la Junta) ha sido un estropicio para el sistema de pensiones y ha perjudicado a millones de españoles. Por no hablar de los falsos trabajadores, familiares y amigos incluidos en algunas listas. El dinero mal destinado a los ERE se distrajo de la sanidad pública, la educación pública y otras posibles inversiones.

Pedro Pacheco hizo mucho por Jerez. Es el mejor alcalde jerezano en toda la historia. Y pasó tres años y medio en la cárcel. ¿Era honrado o no? A veces en la política se tiene mala suerte. Despilfarrar con honradez es un invento falso y ridículo. Propio del relato manipulador del actual PSOE.