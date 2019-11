Contemplando las imágenes de los disturbios callejeros que en estos días han devastado Barcelona y sumido en el caos a gran parte de Cataluña, no pude por menos que recordar los sangrientos enfrentamientos de 1969 en Belfast, aquellos que supusieron el punto de arranque del conflicto de Irlanda del Norte. Si bien existía una cuestión religiosa en el origen de la disputa, fue un asunto territorial (el independentismo de los católicos frente a la postura pro británica de los protestantes) el que finalmente sumió a la provincia del Ulster en una espiral de violencia que duró 30 años y que todavía rebrota de forma ocasional. Una parte de los catalanes o, por mejor decir, de los políticos catalanes parece que intentan reproducir (con el insólito argumento de que la violencia aumenta la visibilidad mediática) los modos del conflicto irlandés en aras a conseguir la autodeterminación, esto es, el derecho a decidir unilateralmente separarse de España. Existía en el Derecho romano la fórmula: Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet ('Lo que atañe a todos, todos deben aprobar'), aplicada en principio a las disputas en la tutela de menores. Reinterpretada en el derecho medieval, la fórmula se extendió al ámbito eclesiástico hasta que en el siglo XIII la máxima: "una cuestión que 'toca' a toda la comunidad debe ser tratada y aprobada por todos (o por una asamblea representativa que actúe en nombre de todos)" fue aceptada como principio de Derecho constitucional (al margen de la Iglesia) en Italia, Inglaterra, Alemania y España. Condicionado por su geografía, el territorio español ya fue uno en los tiempos de la Hispania romana y puede considerarse como una proto-nación cuando Recaredo se convirtió al catolicismo para lograr la unificación religiosa que junto al cuerpo legal de la Lex Romana Visigothorum sirvió para alcanzar la unidad espiritual y territorial del Reino Visigodo de Hispania. La nación española como tal cristaliza con los Reyes Católicos y, aunque sometida a profundos avatares, desde entonces formamos una comunidad política. Por mucho que los catalanes se empeñen en organizar un referéndum unilateral de independencia, no pueden superar el escollo de que España sea una unidad política desde hace más de 500 años. Por muy chapuceras que sean nuestra democracia y nuestras instituciones, en cuanto a la unidad territorial se limitan a constatar un principio fundamental del Derecho constitucional europeo. El objetivo final (no expresado) de los nacionalistas es conseguir un estado propio que pueda explotar a la gente obnubilándola con la zanahoria de la identidad nacional mientras ellos (una especie de Cosa Nostra institucional) se llenan los bolsillos. Para su desgracia, el que España dejase de ser España (desgajando una parte de su territorio) es un asunto que requiere un consentimiento de toda la nación: "Lo que a todos toca, debe ser aprobado por todos".