Demasiado precio

El PSOE catalán, en su ponencia del Congreso que tendrá lugar en diciembre, reconoce y proclama a Cataluña como nación y a España como un Estado plurinacional. No hace falta ser un experto constitucionalista para concluir que no es esto lo que dice la Constitución española. En ella se lee que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…", por lo que no hacen falta intérpretes para entender que no hay más Nación que la española y que Cataluña es solo una "nacionalidad", con autonomía dentro de una nación española, aunque igual que las restantes, sin que haya una prima a favor de las que son históricas. Estar discutiendo esto a estas alturas parece una pérdida de tiempo, pero evidentemente no lo es cuando el PSOE, del que el PSC no es más que una sucursal para Cataluña, proclama que Cataluña es una nación. Si no hay una rectificación de los dirigentes del PSOE, o de quién pueda lograrla (por ejemplo: sus militantes), me temo que esta Cataluña convertida en nación la veremos pronto.

No es una suposición, sino que es una certeza. Porque no hay recato en anunciar por ERC que dentro de pocos días se iniciaran contactos con el PSOE. Lo anuncia su portavoz Rufián, con irónico desprecio: "Como es un Sánchez derrotado, se le puede sentar a hablar de Gobierno a Gobierno". Vean, son cuatro las condiciones que exigen ERC: 1) reconocimiento expreso de que el conflicto es político y que se da entre dos Estados; 2) que se abandone la vía penal y represiva concediéndose la libertad a los presos, incluso indemnizándoles por su condena; 3) que no haya cortapisas para otras legítimas aspiraciones (que como ya lo tienen todo lo único que queda es pedirles perdón por haber actuado contra ellos) y 4) un calendario preciso, y sobre todo rápido, que conceda lo pedido, incluso antes de la investidura. El presidente Torra, de otro partido, añade la figura del relator. Como podía esperarse, a la vista de estas noticias, PNV y Bildu defienden el derecho a decidir del País Vasco y lo llevarán a su Estatuto. Menos mal que empieza a circular para su firma una Carta a los españoles que suscriben incluso destacados socialistas, (entre otros el ex presidente Rodríguez de la Borbolla) que califican de "gravísimo error político" lo dicho. Hay que diagnostica que el presidente Sánchez puede haber perdido el juicio, porque ¿no parece que se está pagando un precio desmesurado para su investidura?