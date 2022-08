De Cultura

El gran problema de una sociedad inculta no es que sepa donde cagó o no Quevedo, la cuestión de fondo es el tipo de vida que lleva alguien incapaz de ordenar su pensamiento y de tener una noción de la Naturaleza que le permita comprender (o no) sus actos y sus causas y consecuencias; claro: no es de extrañar el "boom" de la autoayuda y la sensación de que la atención psicológica es necesaria en el día a día, confundiendo enfermedad con ignorancia, sin menoscabo de los casos en los que efectivamente hay un sufrimiento.

El desplazamiento consentido del concepto del Cultura hacia el Entretenimiento, básicamente la idea globalizada que ha impuesto la industria estadounidense del sector, no es una mera opción, es la victoria de un modelo de conocimiento que responde a intereses. Sin una formación suficiente que permita el acceso a las profundidades del acervo cultural de la Humanidad, con todas sus aristas y bondades y maldades, sin censuras y con el riesgo esencial y necesario que supone el pensamiento crítico, no hay vida digna y consciente del peligro de la sumisión y la esclavitud en cualquiera de sus formas.

Entretenimiento no tiene nada que ver con el Arte entretenga, por supuesto que debe hacerlo; es más bien pensar que una vida sin análisis, sin fantasear sobre posibilidades, sin arriesgar la estabilidad del pensamiento propio y colectivo (que eso es la Cultura de verdad), tiene suficiente bagaje para defender su individualidad y elegir si es que eso de la libertad significa algo. La consecuencia de tolerar esta "cultura" es la supresión de la construcción personal en favor del producto y el mercado y esto no es inocente, es otra forma de opresión.

El "Entertainment" bajo su apariencia de modernidad es una forma de tradicionalismo, el mismo tipo de conservadurismo aunque se disfrace de poeta comprometido. Conservadurismo y Cultura es un oxímoron, la tradición no es Cultura; ésta es la reflexión crítica como motor de la vida y convive con el conservadurismo como la pobreza con la riqueza, admitir que la gente merece basura intelectual sería como defender que se es pobre voluntariamente.

Hay quien lo hace pero, no lo olviden, obtiene un beneficio en esa posición, y para mí eso la invalida; no es Cultura, es inmovilismo clasista, también conocido como hijoputismo.