Cuestión de nombres

En otro tiempo, cuando se aproximaba el nacimiento de un nuevo vástago, puede que sus progenitores se tuviesen que enfrentar a algún problema -de naturaleza previsiblemente económica- derivado del aumento de la familia, pero lo que sin duda no les planteaba ningún conflicto era decidir el nombre que llevaría el recién nacido. La tradición dictaba que, como si fuese una herencia genética, los niños fuesen bautizados con el nombre de sus padres, sus abuelos o de sus familiares más cercanos. Sin embargo, ya pasó esa época en que los nombres se perpetuaban de generación en generación y que convertían a las familias en verdaderas estirpes. Ahora, con la influencia que la televisión, internet y las redes sociales ejercen sobe las masas, los padres adjuran de las tradiciones y deciden que los nombres de sus hijos sean los mismos de aquellos famosos que en cada momento estén de actualidad. Así son muchas las señoras de entre 40 y 50 años que se ven obligadas a explicar a sus nuevas amistades el porqué de sus extraños nombres: "Demelza" (la criada primero y amante después de "Poldark", serie de la BBC donde el oficial Ross Poldark se debate entre conflictos familiares y amorosos en los ventosos páramos de Cornualles) o "Davinia"(audaz y elegante empresaria encarnada por Lynette Davies en la serie británica "la Fundación", una especie de "Dinastía" o "Dallas" pero mucho más sofisticada) y no son pocas las "Lauras" que deben su nombre al maravilloso personaje que interpretó la bellísima Gene Tierney en la película del mismo nombre dirigida por Otto Preminger. Con la reciente proliferación de series y películas las parejas han encontrado un generoso filón del que extraer nombres. "Juego de Tronos", por ejemplo, ha apadrinado a una legión de chicas con los nombres de "Ayra" o "Daenerys" (por lo menos hasta que la serie desveló los instintos pirómanos de la segunda). "Ethan", el protagonista de "Misión imposible" también se ha convertido en un nombre común, si bien algunos padres a los que no les aprovecharon demasiado las clases de inglés lo han preferido en su versión fonética: "Izan" legándoles de por vida a sus criaturas un motivo de burla. Lo mismo ocurre con "Yonatan" (Jonathan) o "Brayan" (Brian). Con todo, existe todavía un tipo de progenitores que, dándole otra vuelta de tuerca a esto de los nombres, se decanta por adjudicar a sus bebés los más raros que encuentran: "Shanaya", "Naroha", "Maiu" o "Isshak" … sin caer en la cuenta del problema en que pondrán a sus hijos a la hora de algo tan simple como responder a la pregunta de ¿cómo te llamas? Lo cierto es que, si antes eran Álvaro, Borja, Tamara o Sofía los nombres con "pedigrí", la hiperinflación de antropónimos extravagantes ha derivado en que ahora los nombres exclusivos sean: Juan, Antonio, Pepe o Manolo.