Croquetas en el Parlamento

Se celebró el miércoles pasado el Día Internacional de la Croqueta. No tengo palabras. Lo mismo que hay un Día Mundial de las Tiendas de Discos y un Día Mundial de la Costurera y un Día Mundial del Lavado de Manos, hay un Día Internacional de la Croqueta. Este festejo global de la croqueta -no tengo datos sobre el alcance de su celebración, no sé yo si ha llegado a los campos de refugiados de Darfur, por ejemplo- ha coincidido con el ascenso al poder de Juanma Moreno. ¿Mera coincidencia? ¿Puro azar? ¿La fuerza del destino? Sea lo que sea, no está de más que las generaciones venideras conozcan -¿y estudien? bueno, esperemos a conocer los planes en materia de educación que tengan preparados los que van a gobernar la región a partir de ahora- que en la historia del PP y de la Junta y hasta de Andalucía -y claro, también en la de la gastronomía autóctona y universal- la investidura un 16 de enero de Moreno como presidente del Gobierno autonómico coincide, ya por siempre y para siempre, con el Día Internacional de la Croqueta. La croqueta, pues, ya a partir de tan histórica fecha, la que marca el fin de la Era Socialista en la Junta, la del primer -y ansiado por los suyos- presidente del PP y de la irrupción de Vox en un Parlamento, tendrá un protagonismo merecido en el bar de la Cámara. Y dada su variedad -su transversalidad, hay que decir ahora- hará las delicias de unos y otros sin distinción, desde Teresa Rodríguez a Francisco Serrano: unos las preferirán de puchero, otros de bacalao, lo más probable es que el jefe de Vox se decante por las de color azul y que Susana Díaz se quite el disgustazo con las de jamón o bien con esa alternativa hortelana de las de calabaza asada. El caso es que las croquetas los enrolle. Aquel grandilocuente y funesto "Por el imperio hacia Dios" puede sustituirlo el Parlamento andaluz por el más nutritivo "Por la croqueta hacia el consenso". Y la efeméride del aniversario, allá por el 16 de enero de 2020, podría conmemorarse bajo el epígrafe del Pacto de la Croqueta. Tiene su importancia, ya lo creo. Desde varios días antes aquí, en este periódico, nos hemos quemado las pestañas y dejado las asaduras con artículos, editoriales, análisis e informaciones de todo tipo sobre el cambio de gobierno. Pero lo preferido, lo más leído por ustedes con mucha diferencia ha sido el reportaje sobre croquetas de mis compañeras Reyes Rocha, Ana Fernández y Pilar Larrondo. Eso sí que es Masa y Poder.