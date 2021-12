Conmemorando la Constitución

Todos los años se conmemora la promulgación de la Constitución española. Pero la impresión que se saca de estas conmemoraciones es que, en lugar de recordar algo feliz y positivo, lo que se recuerda, como si de un acontecimiento luctuoso se tratara, es algo deplorable y evitable. En este año, en que se cumplía el 43 aniversario, la asistencia al acto registró destacadas ausencias. Por culpa de la pandemia el acto se celebró, como el año pasado, no en uno de los salones del palacio del Congreso, sino al aire libre y fuera por el temor a un resfriado o por más profundas motivaciones, las ausencias fueron a más. Así, faltaron partidos con parlamentarios como ERC, PNV, Bildu y JxCat y también faltaron los que no tienen representación de parlamentarios, como Democratres, Crida Nacional, EH, Esquerra Valenciana y Mes (de Mallorca y Menorca) que proclaman su compromiso de "seguir luchando para reclamar un modelo de Estado que reconozca la plurinacionalidad y la autodeterminación de los pueblos, que les permita decidir democráticamente su modelo político" y critican que "un año más la Constitución española será objeto de exaltación y defensa fanática…" y añaden que la Constitución vigente ha sido fuente de enfrentamiento y sufrimiento.

Pero no se agota con esto las ausencias al acto y las críticas a la Constitución. Abascal el líder de Vox, ni comparece ni se excusa y alega que se trata de "un acto de consumo progre". Unidas Podemos, la considera un "trasto viejo"; ERC cuelga una estelada y quiere una Constitución que le faculte para pedir la independencia y alguien que habla en nombre de los que no votaron la Constitución y dice que quieren decidir, si continuar viviendo bajo una monarquía obsoleta o bajo una república democrática y moderna, ya que la Constitución de ahora es "un traje viejo".

Llega uno a preguntarse si no sería mejor suprimir la conmemoración de los aniversarios de esa Constitución, tan criticada por todos. Se añora a Felipe González, que le dijo a al PNV "si hacéis gestos de independencia emplearé el Ejercito". Ahora Sánchez los tiene en el Gobierno y no sólo a ellos, si no a otros más. Quiere Sánchez que el PP cumpla con todos los artículos de la Constitución, como el dice "de pe a pa", pero no reclama este comportamiento a algunos de los que con él gobierna. Será como dicen los de Unidas Podemos, que nuestra Constitución es un traje viejo, pero también en la vida cotidiana son esos trajes viejos, heredados de los padres o de los hermanos mayores, los que más duran y mejor visten a las nuevas generaciones.