El legislador ha perdido otra vez la oportunidad de redactar leyes sin emplear un lenguaje no sexista. Me refiero a la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que se publicó en el BOE el pasado 28 de abril con entrada en vigor al día siguiente.

Para empezar, el Rey de España se dirige a "todos los que", en vez de a "todas las personas que". Es una formula vetusta que se emplea desde 1978, pero que se debería actualizar.

Probablemente alguien dirá que hay que hilar muy fino a la hora de hablar para ser políticamente correcto. Pues sí, cuando continuamente nuestros próceres –y nuestras próceras- emplean el lenguaje dualista de “vascos y vascas” que iniciara hace años Ibarretxe esto ya no hay quien lo pare. Y me parece bien. Pero que sea en todo tiempo y en todo asunto. Y el legislador se olvida continuamente de ello.

El Código Penal es paradigma de lo que digo. La descripción de casi todos los delitos –el tipo penal que llaman los juristas- se ha hecho sobre la base de que la persona que lo comete es varón. Así, el artículo 138 (lo expongo por ser el más conocido y más breve), literalmente dice “El que matare a otro será castigado…”. Podría decir "la persona que matare a otra será castigada", es decir, una palabra más, pero nunca se ha modificado. Y convendrán conmigo que tanto hombres como mujeres matan, lamentablemente. Es cierto que por ejemplo en la cárcel de Algeciras sólo hay un módulo de mujeres frente a los más de 15 que hay de hombres. Pero porque delincan más hombres que mujeres -es una realidad- no por ello la ley debe ser redactada en clave masculina. Toda ley debe tener una proyección universal ya que está destinada a la ciudadanía, compuesta –por ahora, en espera de que se desarrolle la identidad personal no binaria- de hombres y mujeres biológicamente hablando.

La Ley Orgánica 4/2023 mencionada no tiene en cuenta a las mujeres a la hora de reformar los tipos penales. Y así, en el preámbulo habla de "hermanos", pero no de hermanas, y se refiere a "agresores", pero no a agresoras. Y aunque parece darse cuenta de este extremo cuando afirma que se sustituye el término "autor" por el de "persona responsable", a fin de evitar una indeseada falta de aplicación de esta circunstancia, lo cierto es que no lo hace siempre. Así, persiste a la hora de describir los tipos penales que reforma diciendo “el que infligiere” en vez de quien infligiere, que se ahorra una palabra; descartándose que se emplee todavía la formula actual por razones de economía lingüística.

Igual sucede cuando habla de "allegado, condenado o penado", sin mencionar las allegadas, las condenadas y a las penadas. Y por supuesto quien cometa el delito, siempre será “castigado”. Emplea el término castigada para referirse a conductas, no a mujeres que delinquen. Igualmente se refiere a “el responsable”, no a la responsable, o "los funcionarios públicos" sin aludir a las funcionarias públicas.

Pero ya no se trata de omitir, solo, referencia alguna a las mujeres que delinquen. También lo hace con las mujeres que imparten justicia. No hay una sola referencia ni en esta ley, ni en el Código Penal, a las juezas, a pesar de que en cualquier convocatoria de oposiciones a la carrera judicial y fiscal que se publica en el BOE se hace para "la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez/a". Hoy día empieza a ser mayor el número de mujeres juezas que el de hombres jueces que hay en la carrera. A pesar de ello, en absoluto aparece en la Ley Orgánica 4/2023 referencia alguna a Juezas (ni en el código penal), frente a las incontables alusiones a jueces.

Lo dicho: leyes masculinizadas.

Juan Luis Moreno Retamino es abogado