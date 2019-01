Ciego como un topo

Miquel Iceta se dispone a atacar el incendio con manguerazos de alcohol. Con sus ritmos rimbombantes, al buen señor no se le ocurre otras estrategia para frenar a Vox que aliarse con ERC y el PDeCAT; ellos apoyan el Presupuesto de Pedro Sánchez, y el PSC, el de Torra. ¿Será idea del propio Sánchez? Arnaldo Otegui, el del triste reguero, ha conminado a Pedro Sánchez a acabar con su "racanería política". Bildu no dará "un cheque en blanco" por los Presupuestos, y propone al PSOE que forme una alianza desde el PNV hasta la CUP contra Vox. Vale que Otegui se equivoque -siempre lo hace, incluso cuando le disparó a Gabriel Cisneros-, pero la ceguera de Iceta convierte en linces a los topos. Cuanto más se aproxime Sánchez a Torra, y ya se ha arrimado más que José Tomás, más réditos electorales obtendrá Vox . No desde la derecha, que también, sino de un tipo de votante tradicional socialista que no comparte esta política centrífuga de Sánchez y que o bien tonteará con el populismo o bien se quedará en casa. ¿No han visto el resultado de las elecciones andaluzas? Manuel Valls, que tiene la virtud de ver el problema desde otra perspectiva, califica de tragedia que la falta de entendimiento de PSOE, Ciudadanos y PP lleven a uno a aliarse con los liquidacionistas de España y a los otros, con lo liquidadores de los grandes consensos españoles.