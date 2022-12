No es la primera vez ni será la última (si Dios quiere), que acuda a la expresión que acuñara Luis El Güila. Mi inolvidable Paco Moya lo hacía con frecuencia cuando era oportuno terminar con algo que podía, de persistir, enrarecer el ambiente si no trastocarlo. Paco, un verdadero artífice de sí mismo, pudo haber salvado al Casino de Algeciras de la ruina a la que lo han llevado quienes hicieron lo imposible por evitar el triunfo de su candidatura. Fue un presidente con iniciativa y con ideas de cómo debía administrarse esa histórica sociedad de tanto significado en el desarrollo político y social de la ciudad. Hay veces en las que la Providencia provee, y nos proveyó con generosidad de la grandeza de espíritu, de la calidad humana y de la probada capacidad de gestión de Paco Moya. Pero hay un viejo cantar de la Alta Edad Media que reza así: "Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos". Unos cuantos debieran a esta hora del estrepitoso fracaso, hacer un examen de conciencia y sintiendo el consecuente dolor de corazón, autoinhabilitarse para la gestión de entidades públicas y privadas.

Chirrín chirrán, digo yo ahora a propósito de la reciente publicación en mi recuadro Campo Chico, de una réplica a otra de un buen amigo, paisano y, en cierto modo, colega. Pero antes quiero hacer constar que aunque calificado de fogoso por mi interlocutor, que me asemeja a una locomotora, la tal réplica respeta la presunción de inocencia en lo que respecta a las motivaciones del replicado. De hecho, pone en evidencia la sorpresa que produce el texto, dada la personalidad del autor. No cabe justificación del fin con los medios. Si de obtener fondos se trata, hágase respetando las tradiciones y riéguese con lucidez a la imaginación. Un experto en la evolución urbana de Algeciras, no debiera insistir en un error descomunal que le atañe como especialista y mucho menos, animar al personal a sentirse orgulloso de participar en el error y a asumirlo como propio. Por otra parte, desde el conocimiento, la razón y la reflexión no se puede ser neutral, todo lo más tolerante. Pero siempre con el débil, al poder no se le debe tolerar nada. La neutralidad supone pasividad y no debiera darse en personas dadas al estudio y al saber. La frivolidad debe ser siempre combatida, más aún si la oligarquía dominante la instrumentaliza para su provecho.