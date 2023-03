Esta semana me he encontrado en las redes el titular: "Los alumnos ya no copian, ahora usan ChatGPT". Al parecer esta aplicación les realiza los deberes en minutos y esto crea temor en el profesorado. No comprendo este miedo. La tecnología no es mala, todo lo contrario. Ahora vemos como algo ridículo las críticas que algunos semi científicos realizaban sobre la velocidad del ferrocarril, lo perjudicial que sería para los pasajeros sobrepasar los 50 kilómetros por hora.

Quiero pizarra digital y también la tradicional. A mi alumnado les marco el uso del classroom de forma diaria, como la ducha, diez minutos. Me gusta el juego dramático y las canciones en todas las asignaturas, por supuesto también en Lengua y Matemáticas. Y la tecnología es un gran aliado. Tenemos múltiples ejemplos: escuchar ciento de canciones, ver la escena justa de la película que estás buscando, el párrafo exacto del libro, una cita Bíblica, una obra de arte. Pasear por el Prado y meterte en sus cuadros es más rápido y barato que viajar a Madrid. La comunicación es inmediata, fluida y directa. En estas fechas estamos trabajando el proyecto de "Pequeños Cofrades" y sin las nuevas tecnologías no podríamos llevarlo a cabo. Nada es perfecto, faltan los olores.

Aunque estoy en una Academia de Inglés, uso el traductor como complemento, sobre todo para conocer una pronunciación. Alan McDyre nos recuerda que: "Las posibilidades de enseñar idiomas con inteligencia artificial son increíbles". El realizar clases online fue una obligación por la pandemia, pero ahora es un apoyo más en el proceso educativo. Claro que también puede ser un desafío tal como nos indica Luis Chacón. La vida es un continuo desafío y tenemos que disfrutar con ellos. Pero, ¿es que cuando nosotros íbamos a la biblioteca y "copiábamos" de un libro no hacíamos lo mismo? Y encima perdíamos un tiempo precioso.

Una lavadora y un lavaplatos son tecnología, y lo hacen mejor que nuestras manos. Por favor no me quiten la nevera, y menos en verano. Por no hablar de nuestros coches. ¿Y esta columna? No la he escrito en un folio, ni he usado tinta, tampoco la he llevado a la redacción, solo he usado tecnología que ya no es tan nueva.

Lo que más gracia me ha hecho es el miedo a que le hagan la tarea al alumnado. Sería una gran herramienta para los padres que realizan las tareas. Las actividades se deben hacer en clase y en ese mismo lugar debemos enseñar el uso de las no tan nuevas tecnologías. Y me quedo sin hablar de la Competencia Digital.