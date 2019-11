Carta abierta al presidente de la APBA

Más información Alegaciones al Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Algeciras

Fiel al compromiso adquirido con los convocantes y asistentes a la Mesa Redonda celebrada el pasado 20 de septiembre para debatir la propuesta de ampliación del puerto de Algeciras y consecuente con lo manifestado en este mismo diario el pasado 1º de octubre, el día 14 de este mismo mes presenté mis alegaciones al denominado Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Algeciras (PDI): ocho páginas, a doble espacio con más de tres mil palabras, para exponer las razones de mi rechazo al Plan.

Como no sé si usted tendrá tiempo de leerlas ni tampoco sé si alguno de los redactores del Plan mencionado se molestará en rebatirlas, me decidí a resumirle, en los dos mil caracteres que me regala Europa Sur, los argumentos principales que me han llevado a pedirle que retirase el Plan propuesto y que lo sustituyese por un Plan de Futuro, conforme con los objetivos de desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente propuestos por la ONU y asumidos en 2015 por 193 países, entre ellos el nuestro; un plan que rechazase para siempre la realización de nuevos vertidos en la bahía y que fundamentase el crecimiento de sus actividades en el uso más eficiente posible del suelo de que dispone.

En ello estaba, sobre todo después de haber leído en la prensa (El País, 30/10/2019) que “desde mayo de 2017 está en funcionamiento la terminal de Qianwan”, en el puerto chino de Qingdao, “totalmente automatizada […] que puede gestionar unos 5,2 millones de contenedores de 20 pies al año”, 400.000 más que los gestionados en 2018 en el puerto de Algeciras, y cuya construcción ha supuesto –según el periodista– “el desembolso de unos 425 millones de euros”, apenas un tercio más que el coste de ejecución del relleno previsto en el PDI.

Y digo que estaba en ello porque Araceli Muñoz, desde su Tribuna Abierta en Europa Sur, nos ha contado que APM –concesionaria de más de 65 hectáreas de suelo y de casi 2 kilómetros de atraque en el puerto de Algeciras– le ha comunicado “que reducirá en un 30% su actividad planificada para el próximo ejercicio”, tras reclamarle en los últimos meses “una reducción del 20% en el coste por movimiento”.

Una enmienda a la totalidad de su Plan Director que usted, sin duda, conocía y que le obligará a replantearse el futuro de las terminales que operan en nuestro puerto.